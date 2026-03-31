Revelan la posible identidad de la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional

Florencia Franco Fernández Señalan la posible identidad de la mujer que se “asoleó” en la ventana de Palacio Nacional; se trata de una funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Señalaron a la funcionaria Florencia Franco Fernández, Directora General de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la identidad posible de la mujer que se asoleó en la ventana de Palacio Nacional.

Hace dos semanas se viralizó el video de una persona que se asoleó en una de las ventanas del recinto presidencial y, pese a que InfodermiaMx desmintió la situación al argumentar que el video fue generado con Inteligencia Artificial, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el suceso fue real, informando en la conferencia de ayer lunes 30 de marzo, que la mujer recibió una llamada de atención.

¿Quién es la mujer que se asoleó en la ventana de Palacio Nacional?

A través de redes sociales, la cuenta @vampipe y Luis Cardona, quien difunde noticias en la plataforma X, antes Twitter, señalaron la posible identidad de la mujer en el video que se viralizó recientemente, donde fue captada asoleando sus piernas al sol... en una ventana de Palacio Nacional.

Florencia Franco Fernández es la funcionaria que presuntamente se asoleó en el recinto presidencial, actualmente ocupa el cargo de Directora General de Coordinación de la SHCP, donde su esposo Gabriel Yorio fue exsubsecretario, lo que alimentó especulaciones sobre posibles conflictos de interés y privilegios en el entorno gubernamental.

Ya sólo nos queda saber quién es la Funcionaria de la Ventana del Palacio Nacional ¿no?



¿Y si les digo que es la Directora General de Coordinación de @Edgar_Amador_Z? Florencia Franco Fernández.



Esposa del Exsubsecretario de SHCP @GabrielYorio. pic.twitter.com/HAof56UUnG — vampipe ⍨ (@vampipe) March 31, 2026

A pesar de que Florencia no se trata de una figura pública de alto perfil, pues desempeña un cargo de nivel medio-alto en finanzas públicas, este acto la puso en el centro de la atención mediática en México durante las últimas semanas.

“Fue sancionada”: Sheinbaum aseguró que se le llamó la atención a la mujer asoleándose en Palacio Nacional

En la conferencia matutina de ayer lunes, la mandataria del país confirmó que el incidente fue real después de una investigación interna, lo que conllevó también a “sancionar” a la presunta mujer que cometió la acción de asolearse en una de las ventanas del patrimonio histórico.

“No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto lo que significa el patrimonio”, declaró Sheinbaum.

A pesar de que InfodermiaMx trató de desmentir la situación argumentando que el video fue realizado con IA, internautas se dieron a la tarea de confirmar su veracidad al señalar los muros de contención colocados por las recientes manifestaciones de la CNTE.