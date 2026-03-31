Sheinbaum retrasa (otra vez) inauguración del Tren Suburbano al AIFA por falta de certificación

Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la inauguración del Tren Suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se retrasará algunas semanas, debido a que el proyecto aún no cuenta con la certificación necesaria para operar.

Durante su conferencia matutina de este 31 de marzo de 2026, la mandataria explicó que aunque las pruebas continúan, lo prioritario es garantizar la seguridad del servicio antes de abrirlo al público.

“Como siguen las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración porque queremos que esté certificado para que se pueda operar”, señaló.

La presidenta también indicó que la nueva fecha de apertura aún no está definida, aunque aseguró que se anunciará en los próximos días. Inicialmente, el Gobierno federal había previsto que el servicio comenzara antes de Semana Santa e incluso se mencionó el 6 de abril como posible fecha de inauguración; sin embargo, el calendario volvió a ajustarse.

Una obra clave para la movilidad hacia el AIFA

El Tren Suburbano Buenavista–AIFA forma parte de la estrategia para mejorar la conectividad entre la Ciudad de México y este aeropuerto, que es considerado una de las principales obras de infraestructura del sistema aeroportuario del Valle de México.

El proyecto cobra relevancia de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que incrementará la demanda de transporte en la región.

¿Cómo será el Tren Lechería–AIFA?

El nuevo ramal del tren de pasajeros contempla:

Longitud: 23.7 kilómetros

23.7 kilómetros Estaciones: Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocan

Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan y Jaltocan Tiempo de recorrido: aproximadamente 43 minutos desde Buenavista

aproximadamente 43 minutos desde Buenavista Frecuencia: un tren cada 15 minutos

un tren cada 15 minutos Flota: 10 trenes acoplables

10 trenes acoplables Horario estimado: de 05:00 a 00:30 horas

Además, la conexión principal se realizará en la estación Lechería, donde el sistema actual del tren suburbano se bifurcará hacia el aeropuerto.

Avances

En diciembre de 2025, la presidenta realizó un recorrido de prueba del tramo y aseguró que la obra estaría lista en el primer trimestre de 2026, sin embargo, actualmente, el proyecto presenta un avance superior al 90% en obra civil.

Pese a los retrasos, el Gobierno federal mantiene el objetivo de que el tren entre en operación antes del Mundial de 2026, una vez que concluya el proceso de certificación y pruebas operativas.