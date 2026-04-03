Fiscalía de Sonora investiga muertes por inyecciones de suero vitamínico administradas por médico en Hermosillo

Cuatro muertes en Hermosillo tras tratamiento de suero vitamínico: Fiscalía investiga negligencia médica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha iniciado una investigación por la muerte de cuatro personas que se sometieron a un tratamiento de sueros vitamínicos en Hermosillo.

El procedimiento, que ha ganado popularidad entre celebridades y personas que buscan beneficios estéticos o de salud, ha generado alerta por los riesgos asociados a su aplicación. Las víctimas, dos hombres y dos mujeres, recibieron atención del mismo médico, quien ahora está siendo investigado por posibles malas prácticas.

El tratamiento de “vitamin drip” se realiza mediante inyecciones intravenosas que administran cócteles de vitaminas y minerales al cuerpo, y aunque ha sido promovido como un rejuvenecedor y revitalizante, especialistas en salud advierten sobre los peligros de su uso.

A pesar de las advertencias, figuras como Cindy Crawford y Rihanna lo han popularizado, lo que ha llevado a muchas personas a recurrir a este procedimiento. Sin embargo, el caso de Kendall Jenner, quien sufrió complicaciones en 2017, reavivó los temores sobre la seguridad de este tipo de tratamientos. Ahora, la Fiscalía de Sonora investiga si hubo negligencia médica en el caso de las víctimas fatales.

Investigación de la Fiscalía de Sonora tras las muertes

La Fiscalía de Sonora comenzó una carpeta de investigación tras la muerte de las cuatro personas que se sometieron a tratamientos de suero vitamínico administrados por un médico, cuya práctica ahora está siendo analizada por las autoridades.

El tratamiento, aunque aparentemente inofensivo, ha sido objeto de debate debido a los riesgos asociados con la administración de estos sueros.

La clínica donde se administraron las inyecciones ha sido cateada y sus instalaciones resguardadas. Durante el operativo, se aseguraron soluciones médicas y medicamentos inyectables que podrían haber estado involucrados en las muertes. Además, se han tomado medidas para analizar los productos de manera exhaustiva y comprobar si estuvieron contaminados o alterados de alguna forma. El objetivo es determinar si el tratamiento fue la causa directa de las muertes.

Desglose de los análisis y medidas tomadas por las autoridades

Las autoridades sanitarias de Sonora, junto con la Fiscalía, han asegurado los expedientes médicos de las víctimas y han remitido los productos médicos a laboratorios especializados para su análisis.

Se llevará a cabo un análisis histopatológico de los cuerpos de las personas fallecidas para examinar posibles daños celulares causados por los sueros administrados. La FGJES ha declarado que este procedimiento es parte de la investigación para esclarecer si las muertes fueron consecuencia de una mala práctica médica.

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios también está colaborando en la investigación, mientras se realizan pruebas en laboratorios nacionales para evaluar la seguridad de los productos involucrados.

Las autoridades han asegurado que no existen más casos de sueros contaminados hasta el momento, pero el proceso de investigación continúa.

¿Qué implicaciones tiene este caso para los tratamientos médicos estéticos?

El caso en Sonora pone en evidencia los riesgos de los tratamientos estéticos no regulados, como las infusiones intravenosas de vitaminas. A pesar de su popularidad, estas prácticas deben ser realizadas bajo estrictos estándares médicos para evitar efectos adversos. Las autoridades llaman a la cautela y recomiendan que se acuda solo a profesionales capacitados y establecimientos autorizados para la administración de tratamientos médicos.

La situación también resalta la importancia de que los pacientes informen sobre sus condiciones médicas antes de someterse a cualquier tratamiento estético. El caso será clave para establecer precedentes sobre la regulación de este tipo de procedimientos en el futuro.