Atribuye Departamento de Justicia de EU muerte de “El Mencho” y detención de “El Mayo Zambada” a Pam Bondi

Pam Bondi y el presidente Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó a través de sus redes sociales que la fiscal, Pam Bondi, fue la responsable de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como de la captura de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Bondi dejará el cargo de fiscal General el próximo 1 de mayo, luego de que el presidente Donald Trump la removiera de sus funciones de procuración de justicia.

Además, el Departamento de Justicia aseguró que el trabajo de Bondi logró que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuviera fuera del poder y bajo custodia de Estados Unidos.

Adicionalmente, dijo el Departamento, gracias a Pam Bondi y a Todd Blanche, quien tomará el cargo de Fiscal General en Estados Unidos, se ha acusado a más de 125 mil personas de delitos desde el inicio de la segunda administración de Trump.

“Gracias a Pam Bondi y a ToddBlanche, bajo el liderazgo de Trump, este Departamento de Justicia ha acusado a más de 125.000 personas de delitos desde el inicio de la segunda administración Trump y ha diezmado a los cárteles de la droga y a sus líderes: El Mencho, líder del CJNG, está muerto; Nicolás Maduro está fuera del poder y bajo custodia de Estados Unidos; El Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de cargos federales”, señala el mensaje posteado en la cuenta de X de la dependencia estadounidense.

El Gobierno de México ha aceptado que en el operativo en el que se buscaba capturar a “El Mencho”, hubo intercambio de información con Estados Unidos. Incluso, se ha revelado que fue gracias a un dron estadounidense que se pudo localizar al capo.

Sin embargo, el pasado cuatro de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se hubiera desplegado el operativo por alguna presión de Estados Unidos.

“No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó”, señaló la mandataria.

Tras el anuncio de la destitución de Bondi, Donald Trump la calificó como “gran patriota” y “amiga leal”.

“Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo cargo -muy necesario e importante- en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima”, publicó el republicano en su red Truth Social.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año”, agregó en su mensaje donde afirmó que la letrada “realizó una labor extraordinaria al supervisar una masiva ofensiva contra la delincuencia en todo nuestro país”.

“Nuestro fiscal General Adjunto -una mente jurídica sumamente talentosa y respetada-, Todd Blanche, asumirá el cargo de fiscal general interino”, finalizó la publicación.

Abatimiento del “Mencho”

“El Mencho” fue abatido en un operativo que se llevó a cabo por parte del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

El operativo, calificado como uno de los más importantes en años recientes por autoridades federales, se llevó a cabo en Tapalpa. Tras la confirmación del fallecimiento, se generó gran movilidad de las fuerzas de seguridad en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, con bloqueos carreteros y despliegues tácticos simultáneos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) informó en un comunicado que el operativo se realizó luego de los trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de inteligencia y de la Fiscalía General de la República, y que participaron en él fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

En la acción, agregó la DEFENSA, intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Acción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención del capo.

Durante la operación, los elementos militares fueron atacados, “por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”, indicó la dependencia federal.

El Mayo Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en julio de 2024. El capo del Cártel de Sinaloa fue llevado en un avión privado desde México contra su voluntad tras ser engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también se entregó a las autoridades estadounidenses.

Tras esta “traición”, inició una “guerra” interna dentro del cártel, que lo ha dividido en la facción de Los Chapitos y Los Mayos, y que ha provocado una intensa ola de violencia en la región.

En una audiencia, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York, a cambio de que la Fiscalía no solicite la pena de muerte y luego de admitir que sobornó a políticos, policías y militares mexicanos durante cinco décadas, lo que pone en evidencia la colusión durante al menos medio siglo de todas las autoridades mexicanas en el crimen organizado.

Zambada reconoce así haber liderado una organización criminal de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024, evita así ser procesado en un juicio público.

En su extensa declaración de culpabilidad pidió perdón a las víctimas: “Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones”.