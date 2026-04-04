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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofrece plazas con salario, prestaciones y capacitación, además de jornadas de reclutamiento en seis estados y módulos permanentes en CDMX y Ecatepec

SSPC abre convocatoria nacional 2026 para sumarse al Servicio de Protección Federal

Por Adolfo López
SSPC La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó su convocatoria anual para integrar nuevos elementos al Servicio de Protección Federal. Se ofrecen plazas con salario, prestaciones y capacitación, además de jornadas de reclutamiento en seis estados y módulos permanentes en CDMX y Ecatepec

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), una corporación dedicada a la vigilancia, custodia y resguardo de instalaciones y bienes federales.

El proceso incluye reclutamiento, selección y capacitación, con vacantes disponibles en todo el país.

Como parte de la oferta laboral, el SPF contempla un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos y prestaciones superiores a las de ley, entre las que se encuentran seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, vacaciones, aguinaldo, vales de despensa y licencias por maternidad y paternidad.

También se ofrecen certificaciones y cursos especializados para el desarrollo profesional.

Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con secundaria terminada
  • Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres
  • Buen estado de salud física y mental
  • Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país

Entre los documentos solicitados están:

  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial vigente
  • Constancia fiscal
  • CURP
  • Certificado de estudios
  • Referencias personales
  • Cartilla militar liberada en el caso de los hombres

Los detalles se encuentran en la página oficial de la convocatoria.

Durante abril, el personal del SPF llevará a cabo jornadas de reclutamiento en distintos municipios del Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Morelos.

En territorio mexiquense, las jornadas se distribuirán en Ozumba, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, Valle de Chalco, Otumba, Temoaya, Toluca y Texcoco.

En Chiapas se realizarán en Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula

mientras que en Tlaxcala serán en Apizaco y la capital.

En Puebla tendrá dos fechas, y en Oaxaca se atenderá en Salina Cruz y Oaxaca de Juárez. Morelos participará con sedes en Jiutepec y Cuernavaca.

Además de las jornadas itinerantes, las personas interesadas pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en la Ciudad de México, en avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, y en Ecatepec, Estado de México, en avenida Circunvalación 353, colonia Santa Clara Coatitla.

La SSPC invita a consultar las redes oficiales del Servicio de Protección Federal y la línea telefónica nacional para recibir orientación directa.

La convocatoria busca sumar a nuevos elementos comprometidos con la seguridad pública y brindarles la oportunidad de iniciar una carrera profesional dentro del ámbito federal.

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