SSPC abre convocatoria nacional 2026 para sumarse al Servicio de Protección Federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), una corporación dedicada a la vigilancia, custodia y resguardo de instalaciones y bienes federales.
El proceso incluye reclutamiento, selección y capacitación, con vacantes disponibles en todo el país.
Como parte de la oferta laboral, el SPF contempla un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos y prestaciones superiores a las de ley, entre las que se encuentran seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, vacaciones, aguinaldo, vales de despensa y licencias por maternidad y paternidad.
También se ofrecen certificaciones y cursos especializados para el desarrollo profesional.
Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con secundaria terminada
- Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres
- Buen estado de salud física y mental
- Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país
Entre los documentos solicitados están:
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial vigente
- Constancia fiscal
- CURP
- Certificado de estudios
- Referencias personales
- Cartilla militar liberada en el caso de los hombres
Los detalles se encuentran en la página oficial de la convocatoria.
Durante abril, el personal del SPF llevará a cabo jornadas de reclutamiento en distintos municipios del Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Morelos.
En territorio mexiquense, las jornadas se distribuirán en Ozumba, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, Valle de Chalco, Otumba, Temoaya, Toluca y Texcoco.
En Chiapas se realizarán en Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula
mientras que en Tlaxcala serán en Apizaco y la capital.
En Puebla tendrá dos fechas, y en Oaxaca se atenderá en Salina Cruz y Oaxaca de Juárez. Morelos participará con sedes en Jiutepec y Cuernavaca.
Además de las jornadas itinerantes, las personas interesadas pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en la Ciudad de México, en avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, y en Ecatepec, Estado de México, en avenida Circunvalación 353, colonia Santa Clara Coatitla.
La SSPC invita a consultar las redes oficiales del Servicio de Protección Federal y la línea telefónica nacional para recibir orientación directa.
La convocatoria busca sumar a nuevos elementos comprometidos con la seguridad pública y brindarles la oportunidad de iniciar una carrera profesional dentro del ámbito federal.