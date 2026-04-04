SSPC abre convocatoria nacional 2026 para sumarse al Servicio de Protección Federal

SSPC La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó su convocatoria anual para integrar nuevos elementos al Servicio de Protección Federal. Se ofrecen plazas con salario, prestaciones y capacitación, además de jornadas de reclutamiento en seis estados y módulos permanentes en CDMX y Ecatepec

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria 2026 para mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF), una corporación dedicada a la vigilancia, custodia y resguardo de instalaciones y bienes federales.

El proceso incluye reclutamiento, selección y capacitación, con vacantes disponibles en todo el país.

Como parte de la oferta laboral, el SPF contempla un salario mensual neto de 13 mil 607 pesos y prestaciones superiores a las de ley, entre las que se encuentran seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, vacaciones, aguinaldo, vales de despensa y licencias por maternidad y paternidad.

También se ofrecen certificaciones y cursos especializados para el desarrollo profesional.

Para participar es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con secundaria terminada

Estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres

Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país

Entre los documentos solicitados están:

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Constancia fiscal

CURP

Certificado de estudios

Referencias personales

Cartilla militar liberada en el caso de los hombres

Los detalles se encuentran en la página oficial de la convocatoria.

Durante abril, el personal del SPF llevará a cabo jornadas de reclutamiento en distintos municipios del Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Morelos.

En territorio mexiquense, las jornadas se distribuirán en Ozumba, Nezahualcóyotl, San Martín de las Pirámides, Valle de Chalco, Otumba, Temoaya, Toluca y Texcoco.

En Chiapas se realizarán en Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula

mientras que en Tlaxcala serán en Apizaco y la capital.

En Puebla tendrá dos fechas, y en Oaxaca se atenderá en Salina Cruz y Oaxaca de Juárez. Morelos participará con sedes en Jiutepec y Cuernavaca.

Además de las jornadas itinerantes, las personas interesadas pueden acudir a los módulos permanentes ubicados en la Ciudad de México, en avenida Miguel Ángel de Quevedo 915, y en Ecatepec, Estado de México, en avenida Circunvalación 353, colonia Santa Clara Coatitla.

La SSPC invita a consultar las redes oficiales del Servicio de Protección Federal y la línea telefónica nacional para recibir orientación directa.

La convocatoria busca sumar a nuevos elementos comprometidos con la seguridad pública y brindarles la oportunidad de iniciar una carrera profesional dentro del ámbito federal.