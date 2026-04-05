Hermosillo, Monterrey y León, los municipios más endeudados del país; Cozumel por habitante

Municipios del país endeudados

Hermosillo, Sonora, Monterrey Nuevo León y León Guanajuato, son los tres municipios del país más endeudados, pues entre los tres suman más de cinco mil 751 millones de pesos.

No obstante el municipio con la deuda per cápita más alta del país es Cozumel, Quintana Roo con una deuda total de 421.6 millones de pesos con apenas 95 mil habitantes, es decir, que cada uno de los habitantes de ese ayuntamiento debe 4 mil 414 pesos.

Ello según un informe de la Deuda per cápita por municipio, al 4to trimestre 2025, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Por monto bruto, Hermosillo Sonora es el municipio más endeudado con 1.927 millones de pesos aunque tiene una población de un millón 29 mil habitantes, lo que se traduce en que cada una de las personas que radica en ese lugar adeuda, mil 868 pesos.

Monterrey, Nuevo León, es el segundo municipio más endeudado con una deuda bruta de 1, 483 pesos, pero una población de un millón 172 mil habitantes, y cada uno debe mil 265 pesos.

El tercer municipio más endeudado es León, Guanajuato, con un monto bruto de 1, 212 millones de pesos y una población de un millón 87 mil habitantes que deben 648.5 pesos per cápita.

Pero según el informe, los 10 municipios del país más endeudados por habitante además de Cozumel, son Puerto Peñasco, Sonora con una deuda de 276.6 mdp, es decir, cada uno de sus 66 mil 500 habitantes adeuda 4, 225 pesos.

Ixtlahuacán, Colima con 21.4 mdp, registra 5, 839 habitantes y cada uno de ellos debe 3, 667 pesos.

Otro caso es Ónavas, Sonora, quien adeuda 1 millón de pesos con solo 349 habitantes por lo que cada uno debe 2, 901 pesos.

San Marcos, Jalisco con una deuda de 10.4 mdp, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 867.2 mdp, Hermosillo, Sonora con 1,922.1 mdp, Guaymas, Sonora, con 288.5 mdp, Tequila, Jalisco, 79.3 mdp