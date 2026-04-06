Avanza Sistema Nacional de Cuidados con 104 mil centros de cuidado

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, habilitó el Sistema de Información de Cuidados (Sidecu), una plataforma digital que facilita el acceso a información de los 104 mil 326 centros de cuidado públicos disponibles en todo el territorio nacional, pertenecientes a un total de 17 instituciones.
Lo anterior, como un paso fundamental en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC).
Se trata de una plataforma confiable que permite conocer la ubicación geográfica y consultar los servicios que ofrecen dichos centros, en los que se se prioriza la atención a infancias, personas mayores y personas con discapacidad.
La dependencia informó que el Sidecu ha sido diseñado con el objetivo de servir tanto a la ciudadanía como a las instituciones, con el fin de permitir una toma de decisiones informada sobre el bienestar integral de la población.
Para lograr que las y los mexicanos conozcan de manera clara la oferta existente, el sistema clasifica los espacios de atención en cinco categorías principales:
● Centros de Cuidado Infantil (CCI): Atienden a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los 10 años en modelos como guarderías, Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), cuidado de tiempo parcial, educación comunitaria (no escolarizada), entre otros.
● Centros de Atención a Personas Mayores (CAPM): Para la población de 60 años o más e incluyen centros gerontológicos, residenciales y clubes de día.
● Centros de Rehabilitación y Atención a Personas con Discapacidad (CRyAPCD): Brindan servicios especializados sin restricción de edad.
● Centros de Cuidado y Alojamiento (CCA): espacios de acogimiento residencial para infancias y juventudes de hasta 29 años.
● Centros de Desarrollo Comunitario (CDC): Espacios públicos que, además de ofrecer comedores y actividades recreativas, tienen el potencial de albergar servicios de cuidados de tiempo parcial e intergeneracionales.
La Secretaría de Mujeres señaló que la puesta en marcha de este mapa interactivo forma parte de la Fase 1 de un proyecto de largo aliento para seguir impulsando el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Además, trabaja simultáneamente en la evolución de este sistema para fortalecer su impacto social.
La Fase 2 convertirá al Sidecu en una herramienta de planeación integral que permitirá estimar con precisión las brechas entre la oferta y la demanda de servicios en todo el país.
Posteriormente, la Fase 3 consolidará un sistema de identificación, canalización y seguimiento con múltiples puntos de entrada, apostando por la interoperabilidad y la simplificación de trámites para las familias.
“Con estas acciones para facilitar el acceso a los Centros de Cuidado para todas las familias mexicanas, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de las Mujeres, consolida el uso de la tecnología como una herramienta facilitadora de derechos y de igualdad para todas y todos”.
Para finalizar, la dependencia llamó a las y los mexicanos a ubicar su Centro de Cuidado más cercano en el micrositio cuidados.mujeres.gob.mx.