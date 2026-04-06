Beca Benito Juárez 2026: se eliminan los pagos dobles a partir del 6 de abril

Beca Benito Juárez 2026: eliminan pagos dobles desde el 6 de abril (Programas para el Bienestar)

Desde este lunes 6 de abril de 2026, la Beca Benito Juárez dejará de otorgar pagos dobles, luego de que se completara la entrega de recursos pendientes de los primeros meses del año. Con esto, el programa regresa a su esquema habitual de depósitos bimestrales para millones de estudiantes.

El pago doble que se realizó en abril tuvo como finalidad compensar un retraso en la entrega del apoyo, ya que durante el primer bimestre (enero-febrero) no se realizaron depósitos. Por ello, las autoridades optaron por juntar ese monto pendiente con el correspondiente al periodo marzo-abril en una sola exhibición.

Una vez cubierto ese rezago, los depósitos vuelven a la normalidad. Esto implica que los beneficiarios ya no recibirán montos acumulados, sino únicamente el pago correspondiente a cada periodo establecido.

Es importante señalar que este apoyo económico se entrega de forma bimestral a estudiantes de nivel medio superior, con el objetivo de reducir la deserción escolar y apoyar sus gastos. En el caso del pago doble, algunos alumnos recibieron hasta 3,800 pesos al incluir dos periodos en un solo depósito.

Asimismo, este ajuste forma parte de la reorganización interna del programa, con la intención de mantener los pagos al día y evitar futuros retrasos.

De esta manera, la Beca Benito Juárez retoma su calendario regular, por lo que los siguientes depósitos se realizarán conforme a las fechas establecidas y sin acumulaciones extraordinarias.