Busca PVEM en Senado castigar cirugías estéticas a menores de edad

Paloma Nicole Arellano de 14 años, perdió la vida luego de presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en el estado de Durango.

El PVEM en el Senado, impulsa reformas al Código Penal Federal, para castigar a quien realice cirugías estéticas a menores de edad cuando no sean necesarias para preservar o restablecer la salud física o mental y carezcan de justificación clínica.

La iniciativa busca catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas a niñas, niños y adolescentes frente a intervenciones médicas innecesarias y con ello eliminar los riesgos físicos y psicológicos que representan las cirugías estéticas en menores de edad.

La senadora Juanita Guerra Mena explicó que diversos especialistas advierten que las intervenciones estéticas en adolescentes implican riesgos adicionales debido a que el organismo aún se encuentra en proceso de desarrollo físico y psicológico, además de que también pueden tener implicaciones psicológicas relevantes.

Guerra Mena, explicó que su propuesta busca reformar el artículo 201 del Código Penal Federal, para catalogar como corrupción de menores a quienes realicen estas prácticas, esto con el propósito de reforzar la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a intervenciones médicas innecesarias.

Recalcó que su propuesta no busca limitar ni obstaculizar procedimientos médicos reconstructivos o terapéuticos fundamentales para atender malformaciones congénitas, lesiones traumáticas o secuelas de enfermedades que puedan afectar la salud física o mental de los menores de edad, sino establecer límites claros frente a la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos en este grupo poblacional.

Mencionó que diversos especialistas advierten que las intervenciones estéticas en adolescentes implican riesgos adicionales debido a que el organismo aún se encuentra en proceso de desarrollo físico y psicológico, además de que también pueden tener implicaciones psicológicas relevantes.

Sumado a ello, , dijo que durante la adolescencia, la construcción de la identidad personal y la percepción de la imagen corporal están en pleno desarrollo, por lo que la presión social, los estándares de belleza y la búsqueda de aceptación pueden influir en la decisión de someterse a procedimientos estéticos riesgosos para ellos sin medir las consecuencias.

Guerra Mena explicó que el fenómeno de realización de cirugías estéticas a menores de edad ha generado crecientes preocupaciones desde la perspectiva de la salud pública y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, preocupaciones que cobraron especial relevancia tras el fallecimiento de la joven Paloma Nicole Arellano de 14 años, quien perdió la vida luego de presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en el estado de Durango.

Este hecho –agregó--evidenció la ausencia de una regulación clara respecto a la edad mínima para la realización de este tipo de procedimientos en el país, por lo que hizo énfasis en la urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable a estas intervenciones, para garantizar que los menores de edad cuenten con protección frente a procedimientos médicos que pueden implicar riesgos significativos para su salud y desarrollo integral.