CFE amplía conectividad en clínicas y tele-escuelas con más de 109 mil puntos de acceso gratuito

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Como parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suscribió en 2025 convenios de colaboración con el IMSS Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para fortalecer el acceso a servicios digitales en comunidades prioritarias.

A través de estos instrumentos, durante 2025 se instalaron 3,180 Puntos de Acceso a Internet Gratuito (PAIG) en clínicas y 3,483 en tele-escuelas a nivel nacional.

Para el primer semestre de 2026 se prevé la instalación de 9,004 puntos adicionales con tecnología 4G, de los cuales 6,644 estarán ubicados en tele-escuelas y 2,360 en unidades médicas del IMSS Bienestar.

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Al cierre de febrero de 2026, la CFE contabiliza un total de 109,431 PAIG instalados en espacios públicos, lo que contribuye a ampliar el acceso a servicios digitales en distintas regiones del país.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la CFE, a través de la Coordinación TELECOM, brinda conectividad en las Ferias del Bienestar mediante la instalación de PAIG. Entre enero y el 27 de marzo de 2026 ya se han habilitado 48 puntos en 22 localidades, con trabajos que continuarán durante todo el año.