“Chihuahua se ha gobernado por inercia, sin detonar su potencial”; Cruz Pérez

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal morenista de Ciudad Juárez, habla con orgullo de esa tierra en la que creció, se forjó trabajando de muy chico en los pequeños comercios de la familia y estudiando en escuelas públicas. “De todos los estados de la República tenemos gente en Ciudad Juárez, es muy abierta, muy solidaria, muy resiliente, yo estoy muy orgulloso de ser su presidente municipal”, comenta durante una visita a las instalaciones de Crónica para una entrevista de nuestra serie Cara a Cara con Juan Manuel Jiménez.

Cruz Pérez en Crónica (SUNNY QUINTERO)

El alcalde es la figura más connotada del morenismo en Chihuahua, el estado gobernado por Maru Campos del PAN. De la relación con Campos, Pérez Cuéllar señala que es buena en general, aunque presente altibajos. De su municipio indica que hay necesidades evidentes de inyectar recursos para infraestructura; de Chihuahua, señala que hay cierta inercia por administrar como se viene haciendo desde hace sexenios y que habría que detonar el potencial de cada región.

Una parte de la plática con Juan Manuel Jiménez, disponible en video en nuestras redes sociales, a continuación:

–¿Quién es Cruz Pérez Cuellar?

–Soy un chihuahuense nacido en Juárez, formado en escuelas públicas. Crecí en el centro de Juárez, provengo de una familia de comerciantes en pequeño, muy en pequeño. De hecho, mis primeros grandes aprendizajes en la vida desde niño hasta los 21 años fueron en el comercio en el mercado Juárez. Yo aprendí que hay que darle un buen trato a la gente y que hay que trabajar todos los días.

Ese soy yo, un hombre que fue formado en las calles de Juárez, en el centro de Juárez, en las escuelas públicas de Juárez, y que vengo de la cultura del esfuerzo.

–¿Qué estudió?

–Derecho.

–¿Qué le diría a la gente que lo ve como un político mexicano a que le gustaría que conocieran realmente esa persona que describe?

–Me da mucha risa cuando saludo a los niños en las escuelas y me dicen “¡Ay, no me voy a lavar la mano” (con la que saludé al alcalde), bromean con eso y les digo: A ver, a ver, préstame tu mano, ¿cuántos dedos tiene?, cinco. ¿Y la mía? Cinco. Al final de cuentas, tenemos que ya desmitificar a la política.

Pero eso sí, les diría que soy muy trabajador, porque quiero que me contraten para las chambas a las que quiero llegar, eso sí les puedo decir, soy muy trabajador.

–Ciudad Juárez es una Ciudad muy dinámica...

–Sí, ya somos un millón seiscientos mil habitantes, una ciudad fundamentalmente industrial y es un mosaico. En Juárez encuentras a México, siempre que va gente de algún estado de la República, si van de Michoacán o de Guerrero, de Oaxaca o de donde vayan, tienen paisanos allí.

Cruz Pérez en Crónica (SUNNY QUINTERO)

–El nearshoring los ha favorecido...

–Lo está favoreciendo, aunque también hay que decirlo, hay un pequeño estancamiento ahorita, porque mientras no se terminen de definir las reglas, pues hay inversiones que están esperando... esto es algo que se ha generado por la política de Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, hay algo que hay que decir y que no tiene que ver nada más Juárez, tiene que ver todo el país: El manejo que la presidenta Sheinbaum ha hecho de su relación con Estados Unidos es favorable, tan es así que ahorita el único país del mundo que está en pláticas de libre comercio con Estados Unidos es México. Ni siquiera nuestros amigos de Canadá las tienen. Entonces, eso va a generar un boom económico en el país y particularmente en zonas industriales como Ciudad Juárez.

–El tema de la seguridad, ¿ha mejorado muchísimo por allá?

–Sí, la percepción y los datos duros, llevamos cuatro años y medio en el gobierno municipal y hemos reducido de manera sistemática más del 30 por ciento los homicidios dolorosos. Lamentablemente Juárez fue considerada hace algunos años la ciudad más peligrosa del mundo, en el puesto número uno. Cuando yo llegué, estábamos en el puesto cinco de una medición quizá un poco injusta, porque te mide nada más con homicidios y yo pienso que debería medir calidad de vida, eventos masivos, que los tenemos con saldo blanco; sin embargo, con esa medición, nosotros cuando llegamos estábamos en el quinto lugar y hoy estamos hasta el 17. Entonces, bajar 12 lugares en cuatro años se dice fácil, pero no lo es, quiere decir que ha habido un trabajo consistente.

Y queremos seguir, ya salimos de los primeros 10 lugares de las ciudades con mayor inseguridad, ahora hay que salir de las primeras 20.

–¿El objetivo para este 2026?

–Nuestro objetivo es mantener lo que hemos logrado y mejorarlo. Y no sólo los homicidios, también los robos, los robos con violencia, que también son cosas que afectan directamente a la persona que trabaja. Perder una vida siempre va a ser lamentable, pero no es lo mismo cuando tú sabes que te estás metiendo en algo en lo que corres un riesgo, a que las personas que trabajan, que se compran su carrito y se lo roban, a las que ponen su changarro y lo asaltan.

–Su gobierno le ha invertido bastante a infraestructura para Ciudad Juárez

–Somos el gobierno municipal que más obra ha realizado en un periodo de cuatro años y medio. Y además, sin un solo peso de deuda. Nosotros no hemos pedido prestado ni un peso.

Estamos a punto de llegar a 600 escuelas públicas rehabilitadas.

Y nosotros somos el gobierno que más invierte en presupuesto participativo y la gente está contenta y está participando. En el año 2022, que yo lo arranqué, votamos 22 mil juarenses; en 2023 ya votamos 44 mil y en el año 2024 ya votamos 96 mil. Y en el año 2025 votamos 179 mil 500 personas.

Como en Juárez muchas veces hay abandono, yo estoy seguro de que la gente dijo en 2022 «esto es puro cuento, nos dicen que nos van a tomar en cuenta, pero no”. ¿Qué pasó? Empezaron a ver que las obras... La gente pide parques, calles y escuelas, fundamentalmente, canchas también. Es un fenómeno social, de 22 mil ya estamos en 180 mil. Tomar en cuenta a la ciudadanía ha sido algo muy exitoso.

–¿La receta del éxito es estar en la calle?

–Estar en la calle es fundamental, pero también cumplir. Porque si andas en la calle y si no cumples, después ya no puedes salir.

–Platíquenos de la relación que tiene con universidades, con empresarios.

–Hay una muy buena relación con la iniciativa privada, obviamente con el Gobierno de México, con el Gobierno del Estado también, de repente altas y bajas, pero ahí la llevamos. Con las cámaras empresariales tenemos una especie de acuerdo de que al menos tres veces al año va el presidente municipal y ahí me dicen pendientes y le damos seguimiento. Con las universidades, no se diga.

–¿Y cómo ve a Chihuahua?

–Yo veo que es un estado con un gran potencial. A mí me parece que uno de los grandes problemas que ha tenido Chihuahua es que no se le ha gobernado con una visión de desarrollo regional. Es decir, siento que se le ha gobernado de manera inercial. Ya llega el gobernador, la gobernadora, ahora su equipo de trabajo y le da a chambear, pero no se hacen planes de desarrollo regional.

Y hay infinidad de ejemplos: La frontera Ojinaga-Chihuahua-Presidió Texas, ahí tienes una carretera destrozada que te podría dar un potencial de exportación y de relación comercial mucho muy grande, pero no hay un plan de desarrollo para esa zona.

Y, por otro lado, no hay una buena relación, una buena coordinación con el Gobierno de México. Llevamos ya varios años, el Gobierno del Estado ha estado peleado con la 4T. De hecho, el exgobernador estuvo peleado con el presidente López Obrador y luego de repente se subió a la 4T, pero mientras estuvo en el Estado estuvo peleado. La gobernadora también estuvo peleada tres años con el presidente López Obrador; ahora medio quiere componer las relaciones, pero realmente no hay la sinergia que se tiene que llevar a cabo para potencializar todo lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum.

–¿Y cree en su partido? ¿Creen el método que les pusieron sobre la mesa para elegir coordinadores estatales para la defensa de la 4T?

–Sí, el método se ha perfeccionado mucho. Yo competí en 2020 y fui de los que hizo cierto rechazo. Yo creo que eso que hicimos algunos sirvió porque, por ejemplo, Morena ha ido perfeccionando el método y ya hay encuestas espejo, es decir, no es nada más lo que diga la encuestadora del partido.

Yo estoy muy optimista y confío en el método, confío en la dirigencia nacional y creo que las cosas se van a hacer bien.

***

La visita de Cruz Pérez Cuéllar a las instalaciones de Crónica termina envuelta en la descripción que el alcalde de Ciudad Juárez hace de su terruño, de su confianza en que la 4T ha anidado allí y no sólo porque los juarenses la ven como una opción para su futuro inmediato, sino porque las amplias comunidades llegadas de otras entidades traen consigo la experiencia de las mejoras que sus políticas han acarreado.

A partir de lo anterior hay una constante en su plática: invariablemente refiere que el futuro de Juárez y de Chihuahua está en ese sendero.