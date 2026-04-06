¿Cómo va el paro nacional de transportistas?: actualización de los bloqueos en carreteras de este lunes 6 de marzo

Paro nacional ANTAC Los bloqueos carreteros fueron menores a los que se anticiparon en un principio, por lo que sólo algunos puntos se mantienen afectados.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), inició este lunes un paro nacional indefinido para exigir mayor seguridad en las carreteras, combate a la extorsión y atención a las demandas del sector agrícola y de carga.

Aunque se anticipaban afectaciones en múltiples estados y accesos a la Ciudad de México, los reportes oficiales más actualizados de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) indican un impacto limitado en las autopistas y carreteras federales a cargo de la dependencia.

Carreteras todavía afectadas por el mega paro de la ANTAC

Hasta el momento, sólo quedan dos vialidades que aún se mantienen afectadas por la presencia de manifestantes.

Autopista Córdoba - Veracruz, km 0

Cierre total de la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. No se tiene un tiempo estimado de reapertura. CAPUFE ha reiterado este cierre en múltiples actualizaciones durante la tarde y recomienda a los usuarios tomar precauciones y consultar el número 074 para alternativas.

Carretera Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa

Reducción de carriles en ambos sentidos debido a presencia de manifestantes. La circulación es lenta pero no se reporta cierre tota

En el resto de las consultas realizadas por CAPUFE durante el día, la dependencia ha respondido que las autopistas consultadas operan de manera normal en ambos sentidos, sin reportes de incidentes relacionados con manifestaciones.

No se han registrado cierres o reducciones por manifestantes en las principales autopistas de acceso a la Ciudad de México (como México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca o México-Pachuca) ni en otros tramos clave del centro del país en los reportes oficiales más recientes.