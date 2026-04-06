Crearán Observatorio del Golfo de México para atender de forma integral derrame de crudo

La presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes en Palacio Nacional (EFE)

Recolectan más de 900 toneladas de hidrocarburo — “Vamos a ver con los científicos cuáles fueron las causas (del derrame en el Golfo de México) y que podamos informarlo a ustedes y además, el control que se tiene que hacer de manera permanente porque el objetivo es constituir un Observatorio del Golfo, con las distintas instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar este lunes que su administración impulsará la creación de este órgano para estudiar de forma permanente las causas de los derrames recientes de hidrocarburo en el sureste del país y fortalecer la respuesta institucional.

La mandataria apuntó que este martes sostendrá una reunión con el grupo interdisciplinario que investiga el incidente para crear este observatorio. “Mañana tengo una reunión con el grupo interdisciplinario que formamos, en donde está Pemex, incorporamos a investigadores (…) para que me puedan dar una revisión integral de las causas del derrame o las diferentes causas de los derrames y de cómo se ha venido trabajando para limpiar el océano, el mar”, explicó.

El anuncio de la mandataria se registra luego de que el grupo interinstitucional que atiende la emergencia de vertido de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, y reportara la recolección de más de 900 toneladas de hidrocarburo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, con operaciones que han involucrado miles de elementos, barreras de contención y monitoreo aéreo y marítimo.

La Jefa del Ejecutivo federal destacó que la respuesta fue inmediata, toda vez que “desde el primer momento se hizo un trabajo muy importante de limpieza, incluido Pemex (que) estuvo en todo este trabajo”.

Sheinbaum reiteró que el gobierno informará los resultados de los análisis científicos una vez que concluya la revisión, a la vez que destacó que el derrame no afectó de manera significativa la actividad turística durante el periodo vacacional de Semana Santa.

La mandataria también aseguró que “hasta ahora tenemos ocupaciones hoteleras de cerca del 80% en los principales destinos turísticos del país, desde Veracruz, que tuvo una ocupación turística muy importante. Guerrero, particularmente Acapulco, también tuvo una ocupación turística muy importante, por supuesto el Caribe”, enfatizó. (Con información de EFE)

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