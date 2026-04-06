Declaración anual SAT 2026: estas son las noticias falsas que debes evitar para no caer en fraudes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado para la seguridad de los y las contribuyentes, después de la circulación de mensajes alarmantes sobre cuentas bloqueadas, visitas domiciliarias y otras noticias fiscales falsas que podrían representar fraude.
La advertencia señaló que la mayor parte de la información difundida en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y redes sociales, es falsa, reiterando a la ciudadanía que debe mantener comunicación únicamente con los canales oficiales de la autoridad fiscal en México.
SAT alerta de mensajes fiscales falsos: ¿cuáles son?
Durante las últimas semanas, el organismo detectó la difusión de mensajes alarmantes y engañosos a contribuyentes sobre presuntas visitas domiciliarias masivas, cierre de cuentas bancarias, y cobros de impuestos a pensionados, lo que les llevó a emitir un comunicado para alertar a la población de no caer ante este tipo de mensajes y acercarse a la autoridad únicamente por medios de contacto oficiales.
Según el testimonio de ciudadanos y ciudadanas que difundieron los mensajes alarmantes a través de redes sociales, la información fiscal falsa también consistió en anunciar supuestos operativos generalizados de auditorías fiscales y la presunta existencia de un “departamento de ventas” del SAT, que ofrece automóviles.
En la advertencia emitida por el SAT esta mañana, el organismo señaló que tal información es falsa y reiteró que no realiza bloqueos generalizados de cuentas ni lleva a cabo visitas indiscriminadas a contribuyentes, subrayando que cualquier cambio o disposición fiscal debe publicarse primero en canales oficiales, como lo es el Diario Oficial de la Federación.
“Se hace un llamado a las personas a evitar contactar números telefónicos no oficiales que aparecen en plataformas de búsqueda o redes sociales que no sean del SAT, a fin de evitar ser víctimas de fraude“, puntualizó el SAT.
¿Qué hacer si recibes un mensaje fiscal sospechoso?
En caso de que recibas un mensaje de texto o correo por parte del SAT que te genere duda, lo que debes hacer es:
- No brindes información personal.
- No compartir inmediatamente el mensaje.
- Consulta los canales oficiales del SAT para resolver tu duda.
En su comunicado, el organismo fiscal enumeró sus contactos oficiales para que los y las contribuyentes puedan acercarse a solicitar guía de forma segura.
¿Cómo contactar al SAT?: canales oficiales de la autoridad fiscal en México
Las redes sociales oficiales del SAT son:
- Facebook: SAT México
- X (antes Twitter): SATMX
- Instagram: satmx
- TikTok: sat_mx
- YouTube: Servicio de Administración Tributaria
La autoridad fiscal recordó a sus contribuyentes que el número telefónico oficial es MarcaSAT: 55 62 72 27 28, así como el Chat Uno a Uno, medios de comunicación que brindan atención personalizada y segura de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
El SAT puntualizó que la mejor forma de mantenerse al tanto de la información tributaria es través del portal web del organismo y sus canales oficiales de redes sociales.