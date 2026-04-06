Declaración anual SAT 2026: estas son las noticias falsas que debes evitar para no caer en fraudes

Mensajes falsos del SAT SAT alertó de noticias fiscales falsas; pide a la ciudadanía usar únicamente medios de contacto oficiales para evitar fraudes.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado para la seguridad de los y las contribuyentes, después de la circulación de mensajes alarmantes sobre cuentas bloqueadas, visitas domiciliarias y otras noticias fiscales falsas que podrían representar fraude.

La advertencia señaló que la mayor parte de la información difundida en aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y redes sociales, es falsa, reiterando a la ciudadanía que debe mantener comunicación únicamente con los canales oficiales de la autoridad fiscal en México.

SAT alerta de mensajes fiscales falsos: ¿cuáles son?

Durante las últimas semanas, el organismo detectó la difusión de mensajes alarmantes y engañosos a contribuyentes sobre presuntas visitas domiciliarias masivas, cierre de cuentas bancarias, y cobros de impuestos a pensionados, lo que les llevó a emitir un comunicado para alertar a la población de no caer ante este tipo de mensajes y acercarse a la autoridad únicamente por medios de contacto oficiales.

Según el testimonio de ciudadanos y ciudadanas que difundieron los mensajes alarmantes a través de redes sociales, la información fiscal falsa también consistió en anunciar supuestos operativos generalizados de auditorías fiscales y la presunta existencia de un “departamento de ventas” del SAT, que ofrece automóviles.

En la advertencia emitida por el SAT esta mañana, el organismo señaló que tal información es falsa y reiteró que no realiza bloqueos generalizados de cuentas ni lleva a cabo visitas indiscriminadas a contribuyentes, subrayando que cualquier cambio o disposición fiscal debe publicarse primero en canales oficiales, como lo es el Diario Oficial de la Federación.

“Se hace un llamado a las personas a evitar contactar números telefónicos no oficiales que aparecen en plataformas de búsqueda o redes sociales que no sean del SAT, a fin de evitar ser víctimas de fraude“, puntualizó el SAT.

¿Qué hacer si recibes un mensaje fiscal sospechoso?

En caso de que recibas un mensaje de texto o correo por parte del SAT que te genere duda, lo que debes hacer es:

No brindes información personal. No compartir inmediatamente el mensaje. Consulta los canales oficiales del SAT para resolver tu duda.

En su comunicado, el organismo fiscal enumeró sus contactos oficiales para que los y las contribuyentes puedan acercarse a solicitar guía de forma segura.

¿Cómo contactar al SAT?: canales oficiales de la autoridad fiscal en México

Las redes sociales oficiales del SAT son:

La autoridad fiscal recordó a sus contribuyentes que el número telefónico oficial es MarcaSAT: 55 62 72 27 28, así como el Chat Uno a Uno , medios de comunicación que brindan atención personalizada y segura de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El SAT puntualizó que la mejor forma de mantenerse al tanto de la información tributaria es través del portal web del organismo y sus canales oficiales de redes sociales.