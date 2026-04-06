Detienen a “Milo”, coordinador de la Mafia Cubano - Americana en Quintana Roo

Detenido Remigio Valdez Lao, alias “Milo". (SSPC)

Autoridades detuvieron a Remigio Valdez Lao, alias “Milo“, coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia Cubano – Americana, además de ser objetivo prioritario en la entidad.

“Milo” cuenta con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada. Es uno de los objetivos prioritarios para ese país.

También se detuvo a Joseline García Biscaino, integrante del mismo grupo delictivo, le aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta.

Para su captura, se realizaron recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, donde los agentes de seguridad detuvieron a “Milo” y a Joseline García y tras realizar una inspección de seguridad, se aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Tras verificar su identidad, Remigio “N” fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso de extradición.