Meta, al lado de la niñez con diálogo de diputados por seguridad digital; dos millones de apps se meten a la vida privada, advierten

CDMX — El diputado Julio Scherer Pareyón, del PVEM, y Meta, junto con otros sectores vitales de la vida cotidiana, se ponen de lado de la niñez en la protección de su vida digital, la cual puede ser alterada o destruida al estar expuestos a dos millones de apps, por lo que consideraron como urgente un consenso amplio para legislar en torno a impedir que otros tomen el control de las actividades virtuales de los menores de edad.

Scherer Pareyón encabezó un encuentro de alto nivel con representantes de organismos internacionales, academia, sociedad civil, Meta y especialistas en derechos digitales con el fin de buscar construir una ruta común para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, cuya vida puede ser alterada.

“Hoy, cuando un padre le entrega un teléfono a su hijo adolescente, por defecto, ya le da acceso sin supervisión a todo el internet y a los casi 2 millones de aplicaciones disponibles en las principales tiendas de apps — la mayoría sin protecciones por edad ni supervisión parental-. Estoy impulsando una legislación que cambie esa realidad aprovechando un mecanismo simple y respetuoso de la privacidad: que las tiendas de aplicaciones utilicen la información de edad proporcionada por los padres — que ya recopilan durante la creación de cuentas — para requerir aprobación parental antes de que un menor de edad descargue cualquier app.

“No se trata de limitar la tecnología, sino de garantizar que crezca con reglas cuando se trata de proteger a nuestras niñas y niños. México no puede llegar tarde a esta conversación”, advirtió Scherer Pareyón.

Durante la reunión se consolidó un consenso amplio y claro, sobre la importancia de la seguridad digital de la niñez, un desafío urgente que requiere la participación coordinada de todos los sectores. Este diálogo permitió alinear visiones, compartir experiencias y avanzar en la construcción de soluciones integrales que pongan en el centro el interés superior de la niñez.

El legislador por la CDMX destacó que en nuestro país se da dando un paso firme en el tema, porque se debe ir hacia un nuevo modelo de protección digital, basado en la corresponsabilidad entre Estado, sociedad, academia y plataformas tecnológicas, donde el desarrollo de la innovación vaya acompañado de entornos seguros para las nuevas generaciones.

Reconoció la importancia de fortalecer herramientas como los controles parentales, los mecanismos de verificación de edad y el diseño de plataformas con enfoque de seguridad desde su origen, como elementos clave para prevenir riesgos y garantizar una experiencia digital más segura para niñas, niños y adolescentes.

representantes de instituciones como Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, organismos internacionales, universidades y expertos en ciberseguridad, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda integral que combine regulación, educación digital y herramientas tecnológicas efectivas, dijo Julio Scherer Pareyón.

En tanto, Lorena Villavicencio Álvarez, secretaria ejecutiva del Sippina, comentó: “Proteger a niñas, niños y adolescentes no puede depender solo del contenido. Tenemos que asumir una responsabilidad integral sobre todo el ecosistema digital, desde los datos personales hasta el diseño mismo de las plataformas.”

La exdiputada local y federal reconoció el valor de la iniciativa del diputado Julio Scherer al no limitarse únicamente al control de contenidos, sino al plantear un enfoque integral que abarca desde la protección de datos personales y la verificación de edad, hasta la implementación de controles parentales obligatorios y la corresponsabilidad de toda la cadena tecnológica.

Villavicencio Álvarez admitió la necesidad de avanzar hacia modelos de “seguridad desde el diseño” (safety by design), regular aspectos como la publicidad dirigida a menores y la monetización de su participación en plataformas.

Por Meta, María Cristina Capelo, líder de Seguridad y Bienestar de Usuarios en META, indicó que mantener a los jóvenes seguros en línea ha sido una prioridad para la empresa durante más de una década, y siguen ampliando las protecciones de sus apps año tras año, desarrollando herramientas de supervisión para las familias y diseñando experiencias apropiadas para la edad y con la seguridad y la privacidad como ejes centrales.

“Este trabajo no es sencillo, la verificación de la edad sigue siendo un desafío para toda la industria, ya que algunos adolescentes mienten sobre su edad para acceder a aplicaciones que no fueron diseñadas para ellos. Aunque hemos logrado avances significativos, ninguna empresa puede resolver este reto por sí sola. Por eso seguiremos trabajando con legisladores, la sociedad civil y expertos en México para impulsar estándares consistentes y eficaces en todo el ecosistema digital”.

Este ejercicio de diálogo marca un momento clave en la agenda pública nacional y posiciona a México como un país que avanza en la construcción de soluciones responsables e innovadoras frente a los desafíos del entorno digital.

Scherer Pareyón reafirmó que continuará impulsando espacios de colaboración y análisis que permitan consolidar una legislación moderna, eficaz y alineada con estándares internacionales, siempre con el objetivo central de proteger el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes en México.