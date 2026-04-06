No existe razón para el paro nacional de transportistas: Sheinbaum

Sheinbaum remarca que no existe razón para paro nacional de transportistas mexicanos EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no existe una razón por la que los transportistas y campesinos deberían de organizar un paro de la manera en la que, actualmente están se están llevando a cabo los cierres de diversas carreteras a lo largo de todo el país bajo el argumento de exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el gobierno.

Sheinbaum asegura que de manera permanente, el Gobierno federal ha atendido las demandas y que sigue manteniendo la puerta abierta para solucionar la situación por medio del diálogo. Y añadió que el problema no es que el Gobierno no los esté apoyando, sino que los recursos no son finitos, por lo que no es posible apoyarlos con los montos que los manifestantes están pidiendo.

En reacción a esto, la mandataria explico que se trata de un problema mundial, ya que el precios de granos como el maíz, el frijol, el sorgo, el trigo, han disminuido como consecuencia de una alta producción a nivel internacional

Asimismo, la mandataria recordó que el domingo pasado las Secretarías de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural emitieron un comunicado en el que fueron detallados los acuerdos que a finales del 2025, se alcanzaron con los agricultores con el objetivo de compensar la caída internacional del precio de granos.

En el comunicado se detalla que desde noviembre del año pasado al día de hoy han sido destinados 3.412 millones de pesos en apoyos directos, sin intermediarios, para más de 40.910 productores. Y que, también se han buscado llegar a acuerdos con los compradores nacionales para poder priorizar la adquisición de la cosecha mexicana.

Por otro lado, en cuanto a los temas de seguridad, Sheinbaum explicó que existen diversas quejas sobre este tema, pero advirtió que son la menor cantidad de las organizaciones quienes promueven el paro.

En el caso de algunos de estos grupos, las demandas que mantienen firmemente tienen que ver con sacar al maíz y otros granos del tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, las cuales son demandas “mucho más complejas de cumplir”.

Y aunque existen teorías que señalan que algunos de las personas que convocaron a las manifestaciones tienen relación con algunos partidos políticos, Sheinbaum dejo en claro que ya depende de cada quien llegar a la conclusión de si hay tintes políticos o no.

Con información de EFE.