Ordenan juicio contra Bermúdez Requena en Tabasco por desaparición forzada

Este fin de semana un juez ordenó la apertura de juicio contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, a quien los investigadores acusan del delito de desaparición forzada de personas, así lo informó la Fiscalía estatal en un comunicado.

Según precisó el Ministerio Público, el juez decretó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que el acusado permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

Bermúdez Requena compareció por videoconferencia durante la audiencia judicial del fin de semana.

La Fisaclía de Tabasco recordó que la ley contempla penas de hasta 60 años de cárcel por desaparición forzada, ya que existen agravantes como cuando la víctima es una mujer.

Asimismo, se comprometió a continuar con las indagaciones hatsa el “total esclarecimiento” de los hechos enjuiciados.

Este nuevo proceso legal se produce seis meses después de que el presunto líder criminal haya sido arrestado por otros delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde septiembre de 2025, Bermúdez Requena se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Es señalado como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.