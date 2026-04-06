¿Quién es David Estévez Gamboa y qué están pidiendo los transportistas de la ANTAC?

ANTAC La dirigencia de la ANTAC ha mantenido su postura a pesar de las mesas de diálogo y las propuestas realizadas por el Gobierno Federal.

Este lunes 6 de abril, algunas carreteras se vieron afectadas en pleno regreso de Semana Santa por parte de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) quienes han vuelto a poner en marcha diferentes bloqueos y paros en puntos carreteros clave. Mientras la Secretaría de Gobernación ha rechazado estas acciones debido a las mesas de diálogo, la organización mantiene su postura y acusa a las autoridades de no atender sus demandas.

¿Quién es el líder de la ANTAC?

David Estévez Gamboa el dirigente nacional de la ANTAC, agrupación que representa principalmente a operadores independientes y pequeños transportistas, conocidos como “hombres-camión”. Desde esta posición, ha participado en negociaciones con autoridades federales, particularmente desde 2024 y 2025, cuando se intensificaron los bloqueos carreteros por temas de seguridad y condiciones económicas del sector.

Su liderazgo se ha hecho visible de forma constante desde las movilizaciones de noviembre de 2025, cuando la ANTAC, junto con organizaciones del campo, inició protestas nacionales por inseguridad y falta de apoyos.

Desde entonces, Estévez Gamboa ha fungido como portavoz en entrevistas, comunicados y mesas de diálogo con el Gobierno federal, donde ha cuestionado la efectividad de las acciones institucionales y ha señalado incumplimientos en acuerdos previos.

¿Qué está pidiendo la ANTAC en el Mega Paro de este lunes 6 de abril?

La movilización iniciada este lunes fue convocada por la ANTAC en conjunto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. El propio Estévez Gamboa explicó que el paro fue programado tras la Semana Santa para evitar afectar el periodo vacacional, aunque reconoció que tendría impacto en la movilidad y el abasto.

El movimiento contempla bloqueos en carreteras estratégicas como los accesos a la Ciudad de México, corredores del Bajío, occidente y norte del país, con la posibilidad de extenderse de forma indefinida hasta obtener respuestas concretas.

Las exigencias del sector, articuladas por Estévez Gamboa y la ANTAC, se concentran en tres ejes principales:

Seguridad en carreteras

El reclamo central es el aumento de la violencia contra transportistas, incluyendo robos, extorsiones, desapariciones y homicidios. La organización exige mayor presencia de la Guardia Nacional, patrullaje constante, instalación de cámaras y combate a retenes ilegales.

Condiciones económicas y fiscales

Los transportistas solicitan medidas para reducir costos operativos, entre ellas la eliminación o revisión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, así como apoyos financieros accesibles.

Cumplimiento de acuerdos previos

El paro también responde, según la ANTAC, al incumplimiento de compromisos pactados con el Gobierno federal en noviembre de 2025, particularmente en materia de seguridad y apoyos al sector.

Adicionalmente, se incluyen demandas como apoyo a familias de transportistas víctimas de la violencia, simplificación administrativa y mejores condiciones para la operación del transporte de carga.