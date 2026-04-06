Revira Comité de la ONU a Sheinbaum: Cifra de desaparecidos en México actualizada a 2026

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro salió al paso de las descalificaciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum sobre las fechas y aseguró que el informe sobre desaparecidos en México “no se limita a un periodo cerrado” como aseguró la mandataria sino que examina la evolución de la situación hasta la actualidad donde se registran más de más de 132.400 desaparecidos al 19 de febrero de 2026.

El funcionario de la ONU lamentó las descalificaciones del gobierno mexicano encabezado por Sheinbaum y reviró que “los objetivos comunes deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición, y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias”.

La presidenta Sheinbaum rechazó ese informe al cuestionar que el análisis del comité no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de cuatro estados, de 2009 a 2017, a la situación actual a nivel nacional.

Es decir, esos datos son anteriores a los gobiernos de la Cuarta transformación.

Sin embargo, Albán Alencastro le enmendó la plana a la mandataria mexicana y le aclaró que el informe si está actualizado a febrero del 2026 a partir de las interacciones que han tenido con el Estado Mexicano desde 2012 y que se mantienen en la actualidad.

De hecho asegura que a inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar(en comparación con 52.000 en el momento de la visita del Comité en 2021.

“El análisis del CED no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continuamos teniendo.

Por ejemplo, se señala expresamente: (párr. 97) “[...] el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132.400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, revira

CUESTIONAN DESCALIFICAION DE SHEINBAUM

Ante las críticas y hasta descalificaciones de la mandataria, el funcionario de la ONU recalcó que el desacuerdo es legítimo, pero “la descalificación es cuestionable”.

Consideró que las diferencias jurídicas e incluso políticas, son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte.

No obstante recalcó que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de Derechos Humanos y sus integrantes, y le recordó que el principio de independencia establece que sus miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos.

La presidenta Sheinbaum señaló que la CED no es un comité de la ONU, sino que está “vinculado a ella”, y destacó que su análisis “queda fuera” de la caracterización de la figura de la desaparición forzada del organismo internacional.

Albán Alencastro le aclaró que los s órganos de tratado como es el caso del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, si forman parte del Sistema de las Naciones Unidas.

“Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, le aclaró

Detalló que los integrantes de los órganos de tratado son elegidos por los propios Estados partes y actúan con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas.

Asimismo abundó que el artículo 34 de la Convención es claro en cuanto al procedimiento pues cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General.

“Nuestra decisión publicada el pasado jueves no es una remisión o informe dirigido al @OACNUDH, sino al máximo órgano deliberante de la ONU”, recalcó