Segob reporta 11 bloqueos parciales de transportistas y campesinos en nueve estados del país

Carreteras en Jalisco, sin repoorte de bloqueos carreteros (Especial)

Bloqueos — Afectaciones “focalizadas”, principalmente en carreteras y autopistas en el norte del país y con una participación reducida se ha desarrollado el bloqueo convocado por transportistas y agricultores y que se ha registrado en nueve entidades del país, en reclamo de atención a sus demandas y que aseguran no han sido atendidas por el Gobierno Federal.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló este lunes a periodistas que las 11 movilizaciones reportadas se han registrado en nueve estados, con una participación aproximada de 575 personas y 161 vehículos con las que han realizado bloqueos parciales en varias autopistas.

“Son aproximadamente 11 bloqueos al momento. Algunos ya se están retirando tras acordar reuniones para que continúen los diálogos y haya las menores afectaciones posibles”, señaló la funcionaria.

Rosa Icela aseguró que la dimensión del paro está centrada en asuntos de demandas de mayor seguridad y en los altos costos de los combustibles, y se están atendiendo demandas en varias mesas de diálogo.

Sobre los bloqueos convocados por la Asociación Nacional de Tranportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, explicó que los estados donde hay una importante presencia de inconformes se lleva a cabo en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y en algunas vialidades que son de acceso a la Ciudad de México.

El funcionario refirió que desde noviembre del 2025 se han recibido 29 peticiones del sector, 20 de las cuales ya fueron atendidas y entre éstas se incluye la construcción de 10 paraderos seguros, cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares, fortalecimiento de operativos de seguridad con la Guardia Nacional, implementación de sistemas de monitoreo para agilizar trámites y mejorar la eficiencia.

La Segob apuntó que la mayoría de las organizaciones agremiadas en la Antac decidieron no movilizarse, debido a que reconocen los avances mediante el diálogo institucional.

Por su parte, la Antac denunció en redes sociales actos intimidatorios hacia los transportistas. “Responsabilizamos al Gobierno mexicano de cualquier acto de intimidación y representación a nuestros compañeros”, expusieron en la red social Facebook, acompañado de un video donde se ve a elementos del Ejército pedirles que retiren sus unidades de la carretera.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, dijo que han mantenido diálogo estrecho con autoridades estatales y federales para implementar estrategias que permitan reducir afectaciones a la actividad económica.

La Crónica de Hoy 2026