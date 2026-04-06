Semarnat entrega Premio al Mérito Ecológico 2024–2025

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, encabezó este lunes la entrega del Premio al Mérito Ecológico 2024-2025, el máximo reconocimiento ambiental del país que es otorgado a personas, comunidades e instituciones públicas y privadas, así como organizaciones civiles, por su contribución a la sustentabilidad.

En su intervención, la titular de la Semarnat, como presidenta del Consejo de Premiación del Premio al Mérito Ecológico, subrayó que desde la creación de este galardón, en 1993, el Estado se comprometió a reconocer a las personas y organizaciones que contribuyen al equilibrio ecológico y al cuidado del medio ambiente. Afirmó que “custodiar la riqueza natural de México no debe ser percibido como un obstáculo para el crecimiento y debe ser visto como una oportunidad de redireccionar el desarrollo económico”.

Destacó que desde la primera edición han participado más de 4,370 personas de todas las entidades federativas, de las cuales 139 personas han sido galardonadas, 117 han recibido menciones honoríficas y 34 han obtenido menciones especiales. “El cuidado de la naturaleza es un componente fundamental de la revolución de las conciencias de México, que se renueva y reconoce a personas como ustedes”, enfatizó.

De un total de 793 candidaturas registradas para esta edición, siete resultaron ganadoras en seis distintas categorías: Comunitaria, para al Centro de Experimentación para el Desarrollo Comunitario Tzeltal, A.C., por su impacto en el desarrollo comunitario en el ámbito rural en Chiapas; Cultura y Comunicación Ambiental, para la fundación La Puerta, A. C., por su trayectoria en la elaboración de programas ambientales con impacto significativo en la sustentabilidad en Baja California; y Educación Ambiental Formal, para la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por el impacto de sus acciones, proyectos y programas académicos en pro de la sustentabilidad.

Asimismo, la categoría Educación Ambiental No Formal, fue para el grupo Guardianes del Ehecatl y Sierra de Guadalupe, A. C., por su trayectoria ambiental y el impacto de sus acciones, proyectos y programas a favor de la sustentabilidad en el Estado de México; la Individual, fue para Roberto Gonzalo de la Maza Elvira, por su carrera a favor del conocimiento y la realización de acciones para la conservación de la naturaleza del país; y la de Investigación, se otorgó en esta ocasión a los científicos Octavio García Valladares y a Wilfrido Rivera Gómez Franco, quienes fueron seleccionados por la Presidenta Sheinbaum Pardo por sus aportes al conocimiento ambiental.

“Hoy, nos reúne una convicción común: un trabajo inmenso que nos lleva a seguir construyendo un futuro distinto; un futuro donde el desarrollo y la naturaleza no se alejan, sino que corren en el mismo cauce; donde la justicia social y la justicia ambiental sean una misma justicia”, señaló la representante de Fundación La Puerta, A.C., Daniela Ramírez Cuevas, durante la ceremonia de premiación. Agregó que “aquí, las y los galardonados de este mérito, representan esa esperanza en acción tangible, llena de sudor y de manos a la tierra, no podemos defender lo que no amamos y no podemos amar lo que no conocemos”.

El jurado de esta edición estuvo integrado por el investigador Titular C en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alberto Ken Oyama Nakagawa; el director e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Enrique Provencio Durazo; la directora de la organización civil Energía, Género y Ambiente (Engenera), Beatriz Adriana Olivera Villa; el director ejecutivo de la organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís Ortega; la presidenta de Conservación Internacional México, Leticia Gutiérrez Lorandi; y la investigadora Titular C de Tiempo Completo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Telma Gloria Castro Romero.

Para la selección de los ganadores, realizada bajo una evaluación rigurosa, se tomaron en cuenta iniciativas con impacto ambiental, social y económico, y con potencial de replicarse a nivel nacional, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la conservación y el desarrollo sustentable.

Los premios consisten en un diploma firmado por la Presidenta Sheinbaum y una presea que tiene grabados una cabeza humana en el centro, representando la intergeneracionalidad; un caracol, un pez, un mono y una mazorca de maíz, símbolo de la biodiversidad de México; y la vírgula, que representa comunicación, transmisión de conocimientos y la unión e identidad nacional.