SEP abrirá oportunidades laborales a 62 mil educadores del Conafe en todo el país

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que más de 62 mil educadoras y educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) podrán participar en procesos de admisión, promoción y reconocimiento dentro del sistema educativo nacional.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que esta medida permitirá que quienes actualmente realizan servicio social educativo en comunidades de alta y muy alta marginación puedan ver reconocida su labor frente a grupo y acceder a oportunidades laborales como docentes en el sistema regular.

De acuerdo con el funcionario, esta iniciativa forma parte del compromiso del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la educación comunitaria y respaldar a quienes trabajan en contextos de mayor vulnerabilidad.

Actualmente, las figuras educativas del Conafe brindan atención a más de 638 mil personas en más de 59 mil comunidades de aprendizaje, ubicadas en más de 35 mil localidades del país, muchas de ellas con condiciones de alta marginación.

Por su parte, el director general del Conafe, Gabriel Cámara Cervera, señaló que este acercamiento con el sistema educativo formal representa un paso importante para fortalecer la educación en México, al reconocer el trabajo de quienes enseñan en entornos complejos.

Para poder acceder a estos procesos, las y los educadores deberán solicitar una constancia que acredite su práctica educativa comunitaria, la cual se otorga a quienes hayan cumplido con al menos dos ciclos escolares continuos de servicio, con una participación mínima de siete meses por ciclo.

Esta constancia permitirá que las figuras educativas puedan participar en los mecanismos establecidos por la ley para ingresar o avanzar dentro del sistema educativo nacional, siempre de manera voluntaria.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan no solo reconocer el esfuerzo de miles de educadores comunitarios, sino también fortalecer su formación profesional y abrirles nuevas oportunidades laborales.

l gobierno federal apuesta por dignificar el trabajo docente en comunidades marginadas, al tiempo que impulsa un modelo educativo incluyente que reconoce la diversidad de contextos en los que se desarrolla la enseñanza en México.