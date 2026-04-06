Sheinbaum reafirma el rechazo de México hacia el informe de la ONU acerca de las desapariciones en México

Sheinbaum subraya su rechazo al informe de la ONU sobre desapariciones M EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Durante ha conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizó en que su Gobierno rechaza los resultados que provienen del reciente informe que ha emitido el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED).

La mandataria aseguró que los documentos y los informes que el Ejecutivo mexicano envió previamente al CED en donde se describe el trabajo que ha llevado el país en esta materia desde el año 2019, no fueron tomados en cuenta por parte de los expertos del organismo que dictaron el análisis. Asimismo, explicó que tampoco se tomaron en cuenta las labores conjuntas que se han llevado a cabo con los colectivos de búsqueda.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”.

El informe del que se hace referencia señaló a México como el país en donde se concentran la mayor cantidad de acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo. De igual manera alertó que en los últimos meses, se ha registrado un repunte significativo.

Por otro lado, la presidenta señaló que, el análisis del comité no es muy exacto porque extrapolan los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional. Y al mismo tiempo, Sheinbaum afirmo el compromiso con el que trabaja su Gobierno en relación a la crisis de desaparecidos.

Por último, recordó que el comité va a enviar enviará su informe a Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quien se establecerán una relación estrecha con el objetivo de que conozca todo lo que se está haciendo y las razones por las que no están de acuerdo con el informe.