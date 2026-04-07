Aprueba Senado Ley para Fomento de la Inversión; utilizará dinero de las afores, alerta oposición

La senadora, Claudia Anaya alertó que esta ley faculta a utilizar las Afores de los trabajadores para invertirlos en obras de infraestructura

Con 84 votos a favor y 28 en contra, el Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en un intento por atraer capital privado bajo reglas claras, transparencia y certidumbre jurídica, sin que ello implique la pérdida de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos.

Entre fuertes cuestionamientos de la oposición que alertó sobre posibles riesgos para las finanzas públicas, la transparencia y el ahorro de los trabajadores, senadores de Morena defendieron esta Ley , que fue enviada al Ejecutivo, pero reconocieron que la iniciativa responde a la necesidad de revertir la caída de la inversión pública, que —de acuerdo con el propio documento— registró una contracción real de 28.4 por ciento el año pasado, la más severa en tres décadas.

El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, argumentó que el dictamen parte de un diagnóstico equivocado al atribuir la falta de inversión al sector privado, cuando —dijo— el problema real es la caída de la inversión pública .

Señaló que entre 2018 y 2026 el gasto corriente creció más de 90 por ciento, mientras que la inversión en obra pública se redujo significativamente.

Además, advirtió que los esquemas de inversión mixta podrían ocultar obligaciones financieras al registrarse como pasivos contingentes, lo que trasladaría costos a futuras administraciones.

“Se centralizan decisiones en el Ejecutivo y se crea un Consejo sin contrapesos efectivos. Se habla en el texto de una gobernanza efectiva, pero eso es lo menos que se presenta aquí en un Consejo integrado única y exclusivamente por servidores públicos, lo que induce discrecionalidad en la asignación de proyectos. Y sexto, porque se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores”, advirtió.

DINERO DE LAS AFORES

La también senadora del PRI, Claudia Anaya acusó que si no hay inversión en el país es por la incertidumbre y desconfianza de los grandes capitales hacia México y advirtió que con esta ley se va a utilizar el dinero de las Afores para invertirlo en obras, sin la autorización de los trabajadores pero también se va a desbordar el gasto corriente del gobierno federal.

“Van utilizar los dineros de los ahorradores de México para proyectos de obra, se va a subregistrar muchos de estos proyectos de infraestructura mixta porque se van a registrar como pasivos contingentes y se desborda el gasto corriente de año a año, desbordando también el déficit fiscal, es una irresponsabilidad total”, acusó

Anaya pidió a Morena “hacerse cargo” de la falta de inversión en el país derivado en mucho—agregó—por la incertidumbre que ha generado la reforma judicial que impulsó el gobierno morenista.

“Háganse cargo, porque si no hay inversión productiva aquí en este país es por la reforma jurídica del Poder Judicial que ustedes hicieron, que no hay certeza jurídica para la inversión. Por eso no hay quien quiera venir a meter dinero en este país. Háganse cargo, porque eso es lo que tiene detenido al país, ahora quieren sacar estas cosas que se parecen mucho a los Pidiregas de los años 90, los pidiregas de los años 90 en pleno 2024, con un supuesto gobierno a la izquierda”, fustigó

En la misma línea, el senador del PAN, Raymundo Bolaños, advirtió que la minuta podría derivar en mayor endeudamiento y presión sobre las finanzas públicas, en un contexto de bajo crecimiento económico y aumento de la deuda.

Indicó que en 2025 la economía creció apenas 1.7 por ciento y que la inversión pública se ubicó en su nivel más bajo desde 2007. Asimismo, criticó que la ley permita excepciones a los procesos de licitación, lo que podría incrementar las adjudicaciones directas y reducir la competencia.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que el dictamen parte de un diagnóstico realista sobre las deficiencias en proyectos anteriores, como renegociaciones sin criterios definidos, obras inconclusas, pasivos sin fuente de pago y conflictos sociales.

Explicó que la nueva legislación establece reglas claras, filtros técnicos y controles fiscales para ordenar los esquemas de inversión, además de crear figuras jurídicas que permitan canalizar recursos, aislar riesgos y mejorar las condiciones de financiamiento sin generar deuda pública automática.

Asimismo, enfatizó que la propiedad de la infraestructura permanecerá en manos del Estado, mientras que los privados participarán como socios o contratistas bajo obligaciones medibles y con una distribución de riesgos acorde a sus capacidades.

El dictamen también prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión e Infraestructura, así como una base de datos nacional que permitirá dar seguimiento, evaluar proyectos y mitigar riesgos.

A ello se suman mecanismos de control como evaluaciones previas, auditorías posteriores, análisis de costo-beneficio, informes trimestrales y reglas estrictas de transparencia.

Entre los sectores prioritarios se encuentra el hídrico, que enfrenta importantes retos financieros, especialmente en zonas de alta marginación, donde las tarifas no cubren los costos operativos ni garantizan el retorno de inversión.

Con esta ley, se busca atraer recursos para este tipo de obras, además de proyectos en comunicaciones, transportes, energía y desarrollo urbano.