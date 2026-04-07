Beca Gertrudis Bocanegra: calendario de pagos abril 2026 Conoce cuándo depositan la Beca Gertrudis Bocanegra 2026 (@SEP_mx)

El Gobierno de México ha anunciado las fechas oficiales de pago para los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra; conoce cuándo te deberá llegar este apoyo económico.

A partir del próximo lunes 13 de abril comenzarán los depósitos para algunas de las Becas Bienestar, incluida la Beca Gertrudis Bocanegra, correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril 2026.

La Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México, el cual forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que está dirigida a estudiantes universitarios de este estado.

¿Cuándo depositan la Beca Gertrudis Bocanegra?

El depósito de la Beca Gertrudis Bocanegra comenzará el lunes 13 de abril de manera calendarizada de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Por lo anterior, aquí te compartimos el calendario de pagos de la Beca Gertrudis Bocanegra para que conozcas cuándo te deberá estar llegando este apoyo económico si resultaste beneficiario:

Lunes 13 de abril: letras A, B

letras A, B Martes 14 de abril: letra C

letra C Miércoles 15 de abril: letras D, E, F

letras D, E, F Jueves 16 de abril: letra G

letra G Viernes 17 de abril: letras H, I, J, K, L

letras H, I, J, K, L Lunes 20 de abril: letra M

letra M Martes 21 de abril: letras N, Ñ, O, P, Q

letras N, Ñ, O, P, Q Miércoles 22 de abril: letra R

letra R Jueves 23 de abril: letra S

letra S Viernes 24 de abril: letras T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cuánto dinero da la Beca Gertrudis Bocanegra?

El apoyo económico de la Beca Gertrudis Bocanegra tiene como objetivo ayudar a los estudiantes universitarios michoacanos con sus gastos de transporte, por lo que se les depositan de manera bimestral $1,900 pesos.

Mientras tanto, en esta ocasión, debido a la acumulación de los pagos de este 2026, el depósito de abril será doble, correspondiendo a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril de este año.

¿Dónde depositan la Beca Gertrudis Bocanegra?

Recuerda que el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra, así como el de otras Becas Bienestar, se realiza en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual se les entrega a todos los beneficiarios una vez haya concluido el periodo de registro.

Con la tarjeta del Banco del Bienestar podrás pagar en diferentes sucursales, además de disponer del dinero en efectivo si así lo deseas, retirándolo únicamente en los cajeros del Banco del Bienestar o en otras tiendas autorizadas.