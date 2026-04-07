Embajada de México en Líbano emite comunicado para salir del país

Convoy ayuda de humanitaria en Líbano (Edgar Gutiérrez Cussó/EFE)

Deribado del conflicto entre Israel y Hizbulá, la Embajada de México en Líbano emitió un comunicado en el que invita a la comunidad mexicana a salir del país mientras las opciones comerciales permanecen operativas.

Se precisó que las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jordanian continúan ofreciendo vuelos diarios a destinos europeas y ciudades como Ammán, Jeddah, Riad, Estambul, Larnaca y Cairo.

Además, se recomendó a los connacionales en Líbano registrar su estancia en el país con la Sección Consular de la Embajada por los siguientes medios:

Correo electrónico: consular@sre.gob.mx

Teléfono: (+961)04927394