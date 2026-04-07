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Se recomendó a los connacionales registrar su estancia en dicho país con la Sección Consular de la Embajada

Embajada de México en Líbano emite comunicado para salir del país

Por Diana Chávez Zea
Convoy ayuda de humanitaria en Líbano (Edgar Gutiérrez Cussó/EFE)

Deribado del conflicto entre Israel y Hizbulá, la Embajada de México en Líbano emitió un comunicado en el que invita a la comunidad mexicana a salir del país mientras las opciones comerciales permanecen operativas.

Se precisó que las aerolíneas Middle East Airlines y Royal Jordanian continúan ofreciendo vuelos diarios a destinos europeas y ciudades como Ammán, Jeddah, Riad, Estambul, Larnaca y Cairo.

Además, se recomendó a los connacionales en Líbano registrar su estancia en el país con la Sección Consular de la Embajada por los siguientes medios:

Correo electrónico: consular@sre.gob.mx

Teléfono: (+961)04927394

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