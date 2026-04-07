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Es fundamental establecer hábitos sanos antes de acostarse, como caminatas y evitar café, alcohol y tabaco

IMSS Estado de México Oriente brinda herramientas de prevención de estrés

Por Fátima Chávez
IMSS Estado de México Oriente

Como una recomendación para prevenir los efectos del estrés, la Doctora, Trinidad Sánchez Ramírez, coordinadora auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente indicó que es fundamental establecer hábitos sanos antes de acostarse, como caminatas y evitar café, alcohol y tabaco.

Se recomienda realizar estas actividades 30 minutos, tres veces por semana ya que ayudan a aumentar la frecuencia cardiaca, reducir la ansiedad y la depresión.

Su eficacia aumenta a combinarlas con una alimentación balanceada que incluya frutas, verduras, cereales y arroz integral.

El estrés puede clasificarse en agudo y crónico.

  • Agudo: Las enfermedades aparecen en situaciones de gran demanda y suelen ser reversibles, como úlceras, neurosis o estados de shock.
  • Crónico: Las afecciones se prolongan durante meses o años y pueden derivar en enfermedades más permanentes.

Por ultimo recomendó acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para recibir orientación sobre alimentación y manejo del estrés para apoyar a la formación de hábitos que favorezcan el bienestar físico y emocional durante todo el año.

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