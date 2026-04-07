INE adopta medidas estructurales extraordinarias ante retraso de relevos entre Consejeros

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

Ante el vacío de tres lugares en el Consejo General del INE, los miembros que permanecen aprobaron por unanimidad la integración provisional de sus comisiones permanentes y temporales, con el objetivo fundamental de evitar la parálisis institucional y garantizar que el Instituto mantenga su capacidad de cumplimiento.

En sesión virtual, los consejeros ejercieron su facultad de autoorganización para garantizar que las comisiones, responsables del trabajo técnico y especializado, cuenten con el quórum legal necesario para sesionar y dictaminar los asuntos de su competencia. Estas medidas aseguran que la toma de decisiones y el desahogo de las responsabilidades legales del Instituto no se vean interrumpidas.

Esto mientras la Cámara de Diputados cumple con su labor de designar a los tres nuevos consejeros, proceso que fue desfasado debido a las interrogantes que se planteaban alrededor de la propuesta de la reforma electoral.

De igual forma, dentro de este esquema de previsión institucional, se aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, a fin de iniciar con oportunidad los trabajos de planeación y evaluación financiera para el próximo ejercicio fiscal, garantizando la suficiencia de recursos para la operación del Instituto y la eventual organización de ejercicios de democracia directa.

La integración provisional de las comisiones permanentes y temporales quedará de la siguiente manera:

Comisiones permanentes

Comisiones permanentes