¿No te ha llegado tu devolución? Revisa así el estatus de tu declaración anual del SAT. ( pngtree - SAT )

Si ya realizaste tu declaración annual y estás esperando tu devolución, es importante que verifiques en qué etapa se encuentra el proceso para tener claridad sobre los tiempos y posibles acciones a seguir.

Las personas contribuyentes pueden presentar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del 1 al 30 de abril de 2026. Una vez enviada, la devolución automática puede reflejarse en pocos días, siempre y cuando no existan inconsistencias en la información.

Para conocer el avance del trámite, el SAT ofrece la opción de consulta en línea a través de su portal oficial, donde puedes revisar el estado actual de tu solicitud de manera rápida.

Guía para consultar el estatus de tu declaración anual del SAT 2025

El estatus indica en qué fase se encuentra tu trámite y permite saber si todo va en orden o si es necesario realizar alguna corrección. A continuación te compartimos el paso a paso para revisar el estatus de de tu declaración anual del SAT 2025 de manera sencilla:

1. Accede al portal oficial del SAT y dirígete al apartado de “Devoluciones y compensaciones”.

2. Ingresa a la sección “Seguimiento de trámites y requerimientos”.

3. Inicia sesión utilizando tu RFC y contraseña o tu e.firma.

4. Selecciona la opción correspondiente a declaraciones y elige el ejercicio fiscal 2025.

5. Consulta el estado actual de tu trámite.

Posibles estatus de la declaración:

Estos son los posibles resultados que pueden aparecerte al momento de consultar el estatus actual de tu trámite:

En proceso: El SAT se encuentra revisando la información y el análisis puede tardar algunos días.

Validada: La declaración fue aceptada sin errores y continúa el proceso de devolución.

Requerida: Se detectaron inconsistencias que deben corregirse; recibirás indicaciones por parte de la autoridad fiscal.

En proceso de pago: El depósito de la devolución está en curso y se realizará en breve.

Pagada: El monto correspondiente ya fue depositado en la cuenta registrada.

Es importante considerar que la consulta del estatus no genera un documento descargable, por lo que se recomienda revisar periódicamente el portal para estar al tanto de cualquier actualización.

Además, al momento de presentar la declaración, puedes descargar el acuse de recibo, el cual funciona como comprobante de que el trámite fue enviado correctamente.