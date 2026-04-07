Se reduce en 66% casos de sarampión en México

Avanza la campaña de sarampión en todo el país (Archivo)

Sarampión — La Secretaría de Salud (SSa) reportó este martes que los avances de la campaña nacional de vacunación contra sarampión siguen dando resultados positivos, con una reducción del 66 % en los casos diarios, en medio del brote que se detectó en enero del 2025 y que ha cobrado 36 vidas y con más de 15,000 casos confirmados.

“En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66 %”, señaló Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Ssa.

El funcionario reportó que la campaña masiva que se puso en marcha en febrero de 2026 ha permitido aplicar 18.3 millones de dosis.

“El sarampión sigue bajando en nuestro país. Llevamos ya prácticamente 6 semanas de mejora continua”, aseveró.Eduardo Clark refirió que entre el 1 de enero de 2025 y el 3 de abril de 2026, México ha aplicado 33.9 millones de vacunas, con especial atención en niñas y niños de 6 meses a 12 años, considerados el grupo prioritario para cortar la transmisión.

Este segmento es también el más afectado por contagios, especialmente los menores de 1 a 4 años, según datos epidemiológicos.En la misma línea, el funcionario de salud indicó que durante el periodo más reciente de intensificación —a partir del 7 de febrero— se habilitaron más de 20,000 módulos de vacunación.

Asimismo, subrayó que todas las entidades del país han cumplido sus metas de vacunación, aunque pidió no bajar la guardia.

“Todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo. Y la manera de hacerlo es vacunándonos”, dijo.

Ante ello, insistió en que hay “plena disponibilidad” de más de 28 millones de dosis en el país.

El llamado incluye también a personas de 13 a 49 años sin esquema completo. “Si ustedes no se han puesto la vacuna y están en este grupo (...) llévenlo a vacunarse”, indicó.

Desde enero de 2025, México ha registrado 15,151 casos confirmados y 36 muertes, con decesos concentrados en Chihuahua (21), Jalisco (5) y otros ocho estados. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026