Tarjeta Finabien: ¿Para qué sirve y cómo se puede solicitar en México y Estados Unidos? Con la Tarjeta Finabien podrás recibir remesas desde Estados Unidos de manera segura; conoce cómo puedes solicitarla (Financiera para el Bienestar)

Con la tarjeta Finabien puedes enviar y recibir dinero desde Estados Unidos de manera rápida, fácil y segura; por ello, aquí te decimos cómo puedes solicitarla y algunos de sus beneficios.

La tarjeta Finabien puede ser solicitada en México o desde Estados Unidos, o bien en línea con la opción de que llegue a tu domicilio; conoce todos los detalles.

¿Qué es la Tarjeta Financiera para el Bienestar (Finabien) y para qué sirve?

La Tarjeta Finabien de la Financiera para el Bienestar es una forma en la que los mexicanos pueden recibir y mandar remesas desde Estados Unidos de manera segura y fácil.

Además del envío de remesas, con la Tarjeta Finabien también puedes realizar retiros y depósitos, transferencias interbancarias, además de compras físicas y en línea en diferentes establecimientos.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Finabien?

Entre algunos de los beneficios que te ofrece la Tarjeta Finabien es que puedes:

Recibir desde Estados Unidos hasta $2,500 dólares al día

Obtener un 10% de rendimiento anual en la Bóveda Virtual

en la Bóveda Virtual Pagar servicios como luz, agua, telefonía y plataformas de entretenimiento

como luz, agua, telefonía y plataformas de entretenimiento Retirar efectivo en cajeros automáticos

Mientras que, quienes utilicen su tarjeta Finabien en Estados Unidos pueden:

Enviar hasta $2,500 dólares por tan solo $3.99 USD, ahorrando hasta el 82% en comisiones por envío

por tan solo ahorrando hasta el 82% en comisiones por envío Realizar compras de hasta $5,000 USD al día en tiendas físicas o en línea

al día en tiendas físicas o en línea Recibir tu nómina completa, sin tener que pagar comisiones extras

Cómo solicitar la Tarjeta Finabien en México: sucursales y requisitos

Para solicitar tu Tarjeta Finabien puedes acudir a alguna de las 1,700 sucursales de Financiera para el Bienestar que existen en México o, si te encuentras en Estados Unidos, puedes pedirla en cualquiera de los 53 consulados de México en dicho país.

O bien, si no quieres realizar el trámite de manera presencial, también puedes solicitar tu Tarjeta Finabien a través de la página oficial de la Financiera para el Bienestar.

Solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un correo electrónico y número celular

y número celular Contar con INE o pasaporte vigente

o pasaporte vigente Registrar una dirección a la que se enviará la tarjeta

a la que se enviará la tarjeta Contar con los datos de un beneficiario mayor de edad, quien recibirá tus recursos en caso de fallecimiento

Para realizar el trámite es necesario que cuentes con un smartphone con cámara frontal de 24 bits y 4 MP, además de un sistema operativo iOS 9 en adelante o Android 9.0 en adelante.