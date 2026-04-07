Tras 13 días atrapado, rescatan con vida a segundo minero en Santa Fe, Sinaloa

Después de 13 días bajo tierra, un segundo minero fue localizado con vida en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, mientras tanto, aún continúan las labores para encontrar a los otros dos trabajadores que permanecen atrapados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el hallazgo ocurrió este martes 7 de abril alrededor de las 13:50 horas, tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido por parte de las brigadas de rescate.

El trabajador fue identificado como Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango. Tras ser localizado, se activaron de inmediato los protocolos para su extracción segura.

El rescate forma parte de un operativo encabezado por el llamado Comando Unificado, que coordina los esfuerzos en la mina Santa Fe desde el derrumbe ocurrido el pasado 25 de marzo, cuando los cuatro trabajadores quedaron atrapados.

Este es el segundo sobreviviente localizado desde el inicio de la emergencia. Las labores no se detienen.

Los equipos de rescate mantienen trabajos continuos en la zona, en condiciones complejas, para ubicar a los dos mineros que aún no han sido encontrados, en una operación que ha implicado tareas de estabilización, bombeo y acceso seguro a las áreas colapsadas.

Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles sobre el estado de salud del trabajador rescatado, pero su localización con vida marca un punto clave en un operativo que se ha extendido por casi dos semanas.

La mina permanece bajo vigilancia mientras continúan los esfuerzos para completar el rescate.