Aprueba IMSS el nombramiento de 11 representantes estatales

IMSS elige a 11 representantes estatales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en la sesión extraordinaria avalaron la designación de 11 nuevos titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Ciudad de México (Sur), Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México Oriente, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz Sur y Yucatán.

Por consiguiente, los funcionarios rindieron protesta en la sala de sesiones durante la sesión presidida por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien les deseó éxito en las tareas encomendadas; entrarán en funciones a partir del 16 de abril.

Zoé Robledo informó que estos movimientos incluyen cuatro cambios horizontales de titulares actualmente en funciones, quienes continuarán su labor en delegaciones de mayor dimensión operativa, así como siete nuevos nombramientos derivados del más reciente concurso de oposición del 21 de marzo.

El titular del IMSS resaltó que este proceso de selección permitió conformar una reserva técnica altamente calificada para encabezar delegaciones en distintos estados del país, tras cumplir con rigurosas etapas que incluyeron examen, entrevistas, ensayos y revisión de trayectoria profesional.

Por último, Robledo señaló que el relevo se debe a la necesidad de consolidar un modelo de gestión más cercano a la población. También enfatizó que los funcionarios designados cuentan con experiencia en atención médica, lo que permitirá una mejor comprensión de las necesidades reales en las unidades de salud.

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