Cámara de Diputados será ‘ring’ para pelea de Julio César Chávez

CDMX — En el marco del Día de la Niña y del Niño, que se celebra el 30 de abril, la Cámara de Diputados se convertirá en un ‘ring’ de lujo para recibir al excampeón mundial del pugilismo mexicano, Julio César Chávez, quien ofrecerá una pelea por los niños.

El diputado Pedro Haces compartió a Crónica el motivo de la visita del dos veces campeón mundial en peso welter.

“Julio César Chávez peleará en la Cámara de Diputados en apoyo y difusión del deporte para los niños”, dijo el coordinador de Operación Política de la bancada de Morena.

Previo a esta pelea, aunque no se especificó con quién medirá sus puños, el boxeador se enfrentará en Puebla a Jorge ‘El Travieso’ Arce.

Niñez mexicana enfrenta retos por espacios adecuados para educación física en escuelas, reclaman maestros

Aunque las intenciones por fomentar el deporte son enormes, la infraestructura escolar adecuada es el principal ‘obstáculo’ para garantizar que la activación física sea una disciplina de por vida para los futuros adultos.

Maestros en asignatura acudieron a la Cámara de Diputados para exponer las carencias en inversión para crear y mantener espacios destinados a la ejercitación.

Durante un análisis convocado por la Comisión de Deporte, como parte de las actividades de la Semana Nacional del Deporte, expertos en salud y maestros ofrecieron un diagnóstico nada halagüeño sobre la realidad de la niñez ante el desarrollo físico y advirtieron que la educación física no sólo debe atenderse como una asignatura, sino que debe ser una constante para construir estilos de vida.

“El movimiento hace alcanzar, superarse, aprender y transformar. En México se vuelve impostergable reconocer el papel estratégico de la educación física como un eje articulador de esa transformación”, dijo una de las profesoras.

Enfatizó que la educación física contribuye de manera significativa en la reconstrucción del tejido social, además de que se fomentan valores como el respeto, la disciplina, la inclusión, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos.

La profesora resaltó que ejemplos de conflictos sociales hay muchos, como el caso del menor que privó de la vida a dos maestras.

“Este tejido social es la línea que llevó a niños a matar a sus maestros. México está perdiendo la batalla en salud, y la está perdiendo desde la infancia. Más del 35 por ciento de niñas y niños en edad escolar viven con sobrepeso u obesidad, de acuerdo con datos duros del Inegi”, expuso la profesora en educación física.

En este análisis, tras exponer que nuestro país está muy lejos de ofrecer a sus niños, como en Finlandia- con múltiple pausas activas-, un modelo de materia en educación edificante de ciudadanos.

México reduce horas, cancela espacios y deja el deporte escolar a la improvisación, dijo la profesora.