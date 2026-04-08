Roberto Velasco presenta los 10 pilares que guiarán la política exterior del Gobierno de México

Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, junto a Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y las senadoras Sasil De Leon Villard y Geovanna Bañuelos de la Torre (Graciela López/Cuartoscuro)

Como parte del su proceso de ratificación como canciller, Roberto Velasco realizó su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.

Durante su reunión con los senadores este miércoles, Velasco presento los 10 puntos que orientan la conducción de la politica exterior de México:

Primero: La política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México, a través de la defensa de su soberanía e integridad territorial, la promoción del crecimiento económico del país y el fortalecimiento de un entorno internacional que lo favorezca.

Segundo: México capitaliza su posición como economía integrada al mundo para diversificar socios, atraer inversión, fortalecer cadenas de valor y acceder a mercados globales que fomenten la prosperidad compartida y la reducción de las desigualdades.

Tercero: La protección consular y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son una obligación del Estado. México seguirá abogando por una migración ordenada, segura y regular.

Cuarto: El respeto al derecho, a la autodeterminación y a la igualdad jurídica de los Estados es condición fundamental para el diálogo y la construcción de acuerdos duraderos.

Quinto: La seguridad requiere una cooperación y una coordinación internacionales efectivas. México promueve y participa en ello teniendo como principios cardinales el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.

Sexto: Nuestro país mantiene su compromiso proactivo con el multilateralismo y el derecho internacional, que son condiciones esenciales para alcanzar la paz y la estabilidad global.

Séptimo: La acción climática es un compromiso de Estado para impulsar la sustentabilidad, la protección del medio ambiente y la preparación ante crisis globales.

Octavo: La promoción y la protección universal de los derechos humanos son una prioridad de la política exterior de México.

Noveno: El orden internacional se enfrenta a una profunda reconfiguración que México asume con responsabilidad para responder a los desafíos emergentes y a los intereses de la Nación.

Décimo: El respeto mutuo y la responsabilidad compartida son principios y compromisos que nos guían en todas las acciones de política exterior.

Velasco se reifrió también a temas que deberá enfrentar durante su administración al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores como lo la protección consular a migrantes, principalmente a los que residenten en Estados Unidos.

Refirió que la cancillería brinda un apoyo a las familias de los fallecidos en custodia de ICE, actos que calificó como absolutamente inaceptables, en materia legal y la gestión de la parte forense para la repatriación de los cuerpos en los casos en que sean necesitados.

De igual forma, señaló que las madres y familias de personas desaparecidas tienen la solidariada intitucional, y apuntó que “bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”.

Al respecto del informe sobre desapariciones forzadas en México emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, declaró:

“No estamos negando los casos de desaparición, no estamos negando el dolor de las familias, los acompañamos, somos solidarios en todo lo que conlleva este tipo de tragedias para cada una de las familias y cada uno de los amigos y de los seres queridos de estas personas. Pero sí vamos a seguir, como lo dije en mi intervención inicial, exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tomen en cuenta también los avances que ha habido en particular en los últimos años en esta materia tan delicada y que se haga una caracterización adecuada de cuál es la situación en México”.