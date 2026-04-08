Con voto en contra de PAN y PRI, Senado ratifica a Roberto Velasco como nuevo canciller

Senadores ratificaron a Roberto Velasco Álvarez como nuevo secretario de Relaciones Exteriores (Graciela López/Cuartoscuro)

Cancillería — Con el voto en contra del PAN y del PRI, el pleno del Senado ratificó el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

La votación fue de 81 votos a favor y 30 en contra de panistas y priistas quienes expresaron su preocupación sobre el contexto en el que se da su designación, sobre todo luego de que rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México.

En medio de esos cuestionamientos, Roberto Velasco rindió protesta en el pleno del Senado como nuevo canciller de México.

Previo a ello en comisiones, aseveró que la relación con Estados Unidos, incluida la seguridad, se mantendrá bajo el principio de “cooperación sin subordinación”, en un momento de alta interdependencia económica y tensiones globales.

México –agregó--debe “dialogar con base en principios, no en coyunturas”, especialmente en su relación con Estados Unidos.

Este enfoque también se refleja en la continuidad de acciones contra el tráfico de armas y drogas, así como en los mecanismos de coordinación bilateral acordados en 2025.

Velasco destacó que la relación con Estados Unidos seguirá siendo prioritaria por la integración económica, la frontera compartida y los múltiples temas en común, pero advirtió que existirán diferencias naturales entre países soberanos.

Reiteró que el gobierno mexicano respaldará la revisión del T-MEC como un instrumento clave para el crecimiento económico, al tiempo que impulsará una agenda migratoria regional basada en el respeto a los derechos humanos.

Durante la discusión en el pleno, legisladores del PAN y del PRI expresaron su rechazo al nombramiento propuesto por la titular del Ejecutivo federal.

El PAN a través del senador, Francisco Ramírez Acuña advirtió que el nombramiento no puede analizarse de manera aislada del contexto de la política exterior mexicana.

REPROCHAN POSTURA SOBRE ONU

Ramírez Acuña reconoció la trayectoria académica y profesional de Velasco Álvarez; sin embargo, expresó preocupaciones sobre el contexto en el que se da su designación, particularmente tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que señala indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México.

Calificó como “gravísimo” dicho pronunciamiento y criticó la respuesta del gobierno mexicano por rechazar el informe y descalificarlo, al considerar que esto pone en entredicho la credibilidad del Estado mexicano ante la comunidad internacional y, sobre todo, frente a las víctimas.

“Ratificar este nombramiento en las condiciones actuales implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, que minimiza señalamientos internacionales y que no actúa a la altura de los desafíos globales que hoy enfrenta México”, afirmó.

El PRI a través de la senadora, Karla Toledo, advirtió que México necesita actuar con carácter, determinación y estrategia, en lugar de continuar “administrando inercias” y reaccionando de forma tardía a los desafíos internacionales.

“En el PRI lo decimos con mucho respeto, pero con mucha firmeza, no vamos a repartir cheques en blanco, queremos una política exterior que fortalezca la relación con Estados Unidos, que actúe con seriedad ante el sistema multilateral, que reconozca los problemas del país y que esté a la altura de México, porque México merece una cancillería útil, firme y digna”, advirtió.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, defendió el nombramiento de Velasco Álvarez y recordó que el país enfrenta una etapa de reconfiguración global marcada por tensiones geopolíticas, presiones comerciales, endurecimiento de políticas migratorias, conflictos armados y la crisis climática, lo que —dijo— exige una Cancillería firme, estratégica y con visión de Estado.

En ese sentido, afirmó que Velasco Álvarez cumple con los atributos necesarios para el cargo.

La Crónica de Hoy 2026