Credencial del Sistema Universal de Salud: quiénes pueden tramitarla del 13 al 30 de abril

Quién debe de tramitar la credencial del Sistema Universal de Salud Foto: Crónica

Los servicios de salud públicos en México están a punto de dar un paso muy importante en la democratización de estos derechos, ya que iniciará formalmente el registro para la nueva credencial del Sistema Universal de Salud, un documento que busca conectar en una sola red la atención del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

La medida fue anunciada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como parte de la estrategia federal para construir un sistema de salud más ágil, interoperable y con acceso más simple a consultas, medicamentos y seguimiento médico.

Además de servir como llave de acceso al nuevo modelo de atención, la credencial también funcionará como identificación oficial para trámites relacionados con servicios de salud, algo que podría simplificar procesos que hoy todavía dependen de múltiples carnets institucionales.

Quiénes pueden hacer el trámite del 13 al 30 de abril

Durante esta primera fase, el registro estará habilitado para:

adultos mayores de 85 años en adelante

cuidadores o responsables directos de estas personas

Las autoridades explicaron que el proceso avanzará por grupos de edad de manera paulatina en los próximos meses, por lo que esta etapa funciona como arranque del plan nacional de credencialización.

Qué documentos necesitas para sacar la credencial de salud

Para completar el trámite, las personas deberán presentar los siguientes documentos:

identificación oficial con fotografía

acta de nacimiento o documento probatorio de identidad

CURP certificada

comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

teléfono de contacto

La documentación busca validar identidad, derechohabiencia y datos de localización para el envío posterior de la credencial física y su activación digital.

Dónde estarán los módulos y en qué horario atenderán

La Secretaría de Bienestar instalará 2,059 módulos en las 24 ciudades capitales participantes, además de cobertura en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Los módulos operarán:

lunes a sábado

de 9:00 a 17:00 horas

Para ubicar el más cercano, el gobierno habilitó la consulta en el portal de Bienestar y módulos de atención relacionados con IMSS-Bienestar.

Para qué servirá la nueva credencial del Sistema Universal de Salud

Más allá del registro, la credencial representa el primer paso hacia una red única de servicios médicos públicos en México.

Su objetivo es que una persona pueda recibir atención en instituciones como:

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

red hospitalaria pública federal

sin depender estrictamente de la afiliación previa, permitiendo mayor portabilidad y continuidad de tratamientos.