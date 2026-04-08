Disputa patrimonial tras detención de María Rubio Zepeda en EU : abogados

Agentes del ICE detuvieron hace unos días en Miami a Rosa María Rubio Zepeda (EFE)

La defensa de Rosa María Rubio Zepeda, acusó que tras la detención en Miami, Estados Unidos de la viuda de un empresario mexicano se oculta un intento de despojo patrimonial en su contra, por lo que confiaron que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos bajo criterios de legalidad y justicia.

Los abogados. José Luis Nassar Daw y José Luis Nassar Peters, defensores de Rubio Zepeda refirieron que el caso se origina en un conflicto sucesorio entre ella y los hijos del primer matrimonio del empresario.

Rubio Zepeda fue detenida hace unos días en Miami, Estados Unidos tras una denuncia penal por el presunto delito de secuestro en contra de quien fuera su esposo Carlos de Jesús Aguirre Gómez.

Sin embargo, los litigantes del despacho Nassar Nassar y Asociados aseguraron que en realidad se trata de una disputa patrimonial pues explicaron que durante los años 2011 y 2020 que falleció el empresario no hubo reportes de emergencia ni intervenciones de la autoridad.

Durante ese periodo,—agregaron—Aguirre Gómez continuó viviendo en su domicilio junto a su esposa, dirigió empresas y viajó sin que existan registros de solicitudes de ayuda o alertas por parte de sus familiares de que estuviera secuestrado.

José Luis Nassar Daw y José Luis Nassar Peters destacaron la trayectoria pública de Rosa María Rubio Zepeda como vicepresidenta en la Asociación Gilberto, donde ha trabajado en labores de reconstrucción y apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales, lo que es evidencia de una vida pública activa y transparente.

Los defensores insistieron en que el conflicto que hoy afecta a la viuda del empresario tiene un trasfondo legal en materia sucesoria, porque los hijos del primer matrimonio intentaron impugnar el testamento en dos ocasiones sin éxito.

“El 27 de marzo de este año un tribunal confirmó la validez del documento, ratificando a la señora Rubio Zepeda como heredera universal. Días después, el 31 de marzo, se concretó su detención en Estados Unidos por un tema estrictamente migratorio, lo que es una coincidencia significativa”, apuntaron.

Los abogados consideraron que este caso no solo definirá la situación legal de Rosa María Rubio Zepeda, sino que también podría sentar un precedente sobre los límites entre los conflictos familiares y el abuso al uso del derecho penal en México.