EdoMéx entrega más de 2,900 apoyos a adultos mayores

Sem Yesui Mejía Juárez, Coordinador de Atención a Adultos Mayores del DIFEM

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) entregó más de 2 mil 900 ayudas técnicas a personas adultas mayores entre enero y marzo de este año, con una inversión superior a los 6.8 millones de pesos.

La distribución de estos apoyos se realizó a través de ocho eventos regionales celebrados en los municipios de Tlalmanalco, Papalotla, Tultitlán, Amanalco, Atlacomulco, Almoloya de Alquisiras, Tonatico y Tenango del Valle. En estas sedes se otorgaron andadores con ruedas y asiento, bastones de uno y cuatro puntos, sillas de ruedas, así como paquetes de pañales a beneficiarios provenientes de 98 municipios.

De acuerdo con el DIFEM, estas ayudas permiten a las personas mayores con discapacidad temporal o permanente avanzar en su rehabilitación integral, fomentar su inclusión y mejorar su calidad de vida, al facilitar una movilidad más segura y mayor autonomía en sus actividades diarias.

Sem Yesui Mejía Juárez, coordinador de Atención a Adultos Mayores del DIFEM, señaló que este sector de la población es prioritario para el organismo, al destacar que las personas adultas mayores son el pilar de las acciones orientadas a transformar historias de vida.