Estas son las 11 conductas por las que el SAT podría auditarte en abril de 2026

Abril de 2026 no solo trae la declaración anual; esta ocasión, llegó con una “preocupación” extra. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió endurecer el nivel de su estrategia de fiscalización y enfocarse en contribuyentes que presenten conductas consideradas un riesgo fiscal.

En general, la autoridad utiliza sistemas de análisis que detectan inconsistencias entre ingresos, gastos y movimientos financieros. Cuando algo no cuadra, se encienden alertas automáticas que pueden llegar a convertirse en una auditoría formal.

El objetivo es tratar de erradicar la evasión y asegurar que todos los ciudadanos cumplan con las reglas fiscales.

Las 11 conductas que pueden activar una auditoría del SAT

Si quieres mantenerte lejos del radar del SAT, estas son las prácticas que debes evitar sí o sí:

1. Uso de facturas falsas

Realizar operaciones con empresas que simulan transacciones o emiten comprobantes inexistentes.

2. Reportar pérdidas constantes

Declarar pérdidas fiscales de manera recurrente sin una justificación sólida.

3. Deducciones irregulares

Inflar gastos o aplicar deducciones que no cumplen con los requisitos legales.

4. No declarar todos tus ingresos

Ocultar percepciones o reportar menos de lo realmente ganado.

5. Abusar de estímulos fiscales

Aprovechar beneficios fiscales de forma indebida o exagerada.

6. Inconsistencias en compras y ventas

Cuando lo que compras o importas no coincide con lo que reportas como vendido.

7. Irregularidades en comercio exterior

Importar productos con valores alterados o sin cumplir regulaciones.

8. Incumplir como patrón

No enterar correctamente los impuestos retenidos a empleados.

9. Movimientos en paraísos fiscales

Operaciones financieras en territorios con baja tributación.

10. Solicitar devoluciones indebidas

Pedir saldo a favor sin sustento legal.

11. Pagar menos impuestos que tu sector

Tener una tasa efectiva significativamente menor al promedio de tu industria.

La clave del SAT: detectar inconsistencias, no montos

Uno de los puntos que más confusión genera es el tema de transferencias bancarias. No existe un límite específico que automáticamente genere impuestos, pero, si hay algo que el SAT observa, es la coherencia.

Si tus ingresos declarados dicen una cosa y tus cuentas bancarias otra, la autoridad puede pedir explicaciones. Y ahí es donde entran los documentos: contratos, facturas o comprobantes que respalden cada peso.

¿Por qué el SAT está reforzando la vigilancia?

La estrategia forma parte de un modelo más preciso de fiscalización. En lugar de auditorías aleatorias y masivas, ahora se apunta a contribuyentes con perfiles de riesgo específicos, lo que hace las revisiones más efectivas y menos disparejas. Además, el SAT busca fortalecer la recaudación sin aumentar impuestos, apostando por detectar irregularidades en lugar de crear nuevas cargas fiscales.