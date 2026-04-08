Gobierno de México concluye reparación integral a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

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El Estado mexicano garantiza atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico bajo un enfoque humanista y de respeto a la dignidad.

El Gobierno de México informó la conclusión del proceso de reparación integral a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz.

Desde el primer momento, el Estado asumió este hecho con absoluta responsabilidad, colocando en el centro a las víctimas y sus familias. Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación coordinó un esfuerzo interinstitucional sin precedentes, con la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, instituciones de salud federales y el gobierno de Oaxaca.

Este trabajo permitió garantizar atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y la integración de expedientes para la reparación integral del daño. En total, 236 servidoras y servidores públicos brindaron atención directa y personalizada en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, asegurando que nadie quedara fuera del proceso.

El 100% de las personas que iniciaron el proceso fueron atendidas. Aunque por razones de protección no se revelan los montos erogados, las compensaciones cumplen con estándares nacionales e internacionales, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad.

La reparación integral incluyó más que compensaciones económicas: implicó atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico, reconociendo que detrás de cada número hay historias y proyectos de vida que merecen respeto.

Con la conclusión de estos trabajos, el Estado mexicano reafirma su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas.