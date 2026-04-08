No negamos desaparecidos, pero hay extralimitación de la ONU: Roberto Velasco

Roberto Velasco Álvarez, nuevo secretario de Relaciones Exteriores, tomó protesta durante la Junta de Coordinación Política en el Senado (Graciela López/Cuartoscuro)

Cancillería — Con 17 votos a favor y 3 en contra, las comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ratificó el nombramiento de Roberto Velasco Alvarez como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.Velasco Alvarez no logró convencer al PAN y PRI, quienes votaron en contra de su ratificación en comisiones donde el próximo canciller defendió la postura del gobierno mexicano frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas y si bien aseveró que se mantendrá la cooperación internacional en la materia, rechazó lo que calificó como una “extralimitación” del organismo.

Durante su comparecencia ante senadores, Velasco aseveró que el gobierno no niega la crisis humanitaria ni el dolor de las familias por las desapariciones pero insistió en cuestionar lo que llamó “ extralimitación” y la conceptualización que ha realizado el Comité sobre Desaparición Forzada en México.

No obstante se comprometió a seguir trabajando en este tema tanto a nivel nacional como desde la cooperación internacional.

“No estamos en contra de la cooperación internacional en este tema”, recalcó

En este contexto, subrayó la disposición del gobierno mexicano para encontrar mecanismos alternativos de cooperación con el comité para seguir adelante este trabajo que es importante para tantas personas en nuestro país.

“Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del comité”.

Velasco aseveró que las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda, tienen la empatía y solidaridad del gobierno federal así como el compromiso de seguir trabajando en este tema “que es desgarrador y causa una enorme tragedia en la esfera de cada una de estas personas”.

El aspirante a canciller subrayó que México es uno de los países que más ha colaborado con instancias internacionales en materia de desapariciones, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organismos de la propia ONU.

Destacó que el país ha aceptado visitas in situ del comité, ha reconocido su facultad para analizar casos individuales y ratificado la convención internacional en la materia.

En ese sentido, insistió en que México no está en contra de la supervisión internacional y que continuará trabajando con el sistema multilateral.

No obstante, Velasco centró su crítica en el contenido del informe del comité, al señalar que existen interpretaciones que exceden sus atribuciones.

Entre los puntos más relevantes, mencionó el uso del Estatuto de Roma para redefinir el concepto de desaparición forzada y la aplicación del artículo 34, que sugiere desapariciones sistemáticas con participación del Estado.

Sobre este último punto, rechazó categóricamente que en México exista una política de desapariciones forzadas impulsada por el gobierno.

“Estamos cuestionando caracterizaciones que nos parecen una extralimitación del comité”, sostuvo.

Velasco aseguró que, lejos de negar el problema, el Estado trabaja diariamente para atenderlo, incluyendo la identificación de cuerpos y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda.

Subrayó que la instrucción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum es mantener el compromiso en este tema, al tiempo que se exige mayor rigor a los organismos internacionales.

En su exposición, el funcionario también reafirmó la vocación multilateral de México, al señalar que el país seguirá colaborando con organismos internacionales en temas de derechos humanos, seguridad y desarrollo.

ESTADOS UNIDOS

El punto central de su exposición fue la definición de una política exterior que combine cooperación internacional con una defensa firme de la soberanía nacional.

Velasco subrayó que México debe “dialogar con base en principios, no en coyunturas”, especialmente en su relación con Estados Unidos.

En ese sentido, dejó claro que la cooperación bilateral —incluida la seguridad— se mantendrá bajo el principio de “cooperación sin subordinación”, en un momento de alta interdependencia económica y tensiones globales.

Este enfoque también se refleja en la continuidad de acciones contra el tráfico de armas y drogas, así como en los mecanismos de coordinación bilateral acordados en 2025.

Velasco destacó que la relación con Estados Unidos seguirá siendo prioritaria por la integración económica, la frontera compartida y los múltiples temas en común, pero advirtió que existirán diferencias naturales entre países soberanos.

Reiteró que el gobierno mexicano respaldará la revisión del T-MEC como un instrumento clave para el crecimiento económico, al tiempo que impulsará una agenda migratoria regional basada en el respeto a los derechos humanos y la corresponsabilidad entre países.

La Crónica de Hoy 2026