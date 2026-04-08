Pemex abre la puerta a la explotación de gas natural y evalúa hacerlo por “fracking”

Pemex analiza la posibilidad de extraer gas natural por fracturación hidráulica (Archivo)

fracturación hidráulica — Petróleos Mexicanos informó este miércoles que analiza el uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica o “fracking”, para reducir la dependencia del gas importado, en especial desde Estados Unidos, y avanzar así hacia la soberanía energética en la próxima década.

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, destacó el potencial de México en recursos gasíferos y la urgencia de aprovecharlos. “Tenemos abundantes recursos de gas natural y no los hemos aprovechado y estamos en un momento crítico (…) estamos en la posibilidad de aprovecharlos dado el importante consumo que tenemos en el país”, apuntó.

El funcionario explicó que el país posee yacimientos convencionales —asociados al petróleo o en forma de gas seco— y no convencionales, contenidos en rocas duras como lutitas. “En los no convencionales (…) el gas está metido entre los interespacios de la roca muy dura”, señaló.

La empresa productiva del estado refirió que México tiene un potencial de 83 billones de pies cúbicos en gas convencional y 141 billones en recursos no convencionales.

Al respecto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, subrayó la dependencia actual del gas de la importación.

“Hoy consumimos diariamente 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural”, explicó y remarcó que de ellos, 2.300 millones los produce Pemex y 6,800 millones son importados.

En la misma línea, la funcionaria apuntó que “el 75% del gas natural que consumimos es gas de importación”, principalmente de Texas y extraído mediante fracturación hidráulica.Asimismo, advirtió que esta dependencia implica riesgos de precio, suministro y vulnerabilidad ante fenómenos climáticos o conflictos internacionales.

Sin embargo, apuntó que para avanzar hacia la autosuficiencia, Pemex prevé elevar su producción de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 8.600 millones en 10 años, combinando explotación convencional y posible desarrollo no convencional.

SHEINBAUM

Sobre esta medida, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que un comité técnico trabajará durante dos meses para ver si es factible usar técnicas menos dañinas, por ejemplo, con menos químicos y agua no potable, y determinar cuánto sería su costo antes de tomar una decisión.

Asimismo, la mandataria eludió pronunciar la palabra “fracking” en referencia al procedimiento de la fracturación hidráulica y resaltó que se buscará extraer gas “de una manera sustentable, que los impactos ambientales se disminuyan al máximo”.

En el mismo tenor, Sheinbaum reconoció los impactos ambientales que representa la extracción de gas mediante fracturamiento hidráulico, conocido como ‘fracking’, pero anunció que México evaluará nuevas tecnologías con menor daño ambiental. “Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable.

Que los impactos ambientales se disminuyan al máximo”, afirmó.La mandataria mexicana informó que se creará un comité científico con especialistas nacionales e internacionales para analizar si existen métodos “que no tienen los impactos ambientales” que tenían los anteriores.

Sheinbaum insistió en que la decisión será técnica y orientada a la soberanía energética. “¿Qué ponemos en el centro? La soberanía (…) el futuro ambiental y la viabilidad del desarrollo del país”, aseguró.

´La Crónica de Hoy 2026