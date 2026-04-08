Responsabiliza FGR al maquinista, conductor y jefe de despacho por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, son los presuntos responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el 28 de diciembre de 2025 en el estado de Oaxaca.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que como resultado de las indagatorias, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación de estos funcionarios y trabajadores.