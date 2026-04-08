Se registran más de 4 mil mexicanas al Mundial Mujeres LIBRES

Mundial Mujeres LIBRES

Un total de 4 mil 663 mexicanas de las distintas entidades se registraron para formar parte del Mundial Mujeres LIBRES que organiza la Secretaría de las Mujeres.

Se trata de un torneo realizado en un contexto histórico para el país, contar con la conducción de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, y el desarrollo del Mundial Social 2026.

La dependencia, encabezada por Citlalli Hernández Mora, informó que el interés generado por la convocatoria se tradujo en el registro de 376 equipos —conformados por 11 integrantes cada uno— y 527 registros individuales, lo que demuestra el entusiasmo de las mexicanas por participar de esta competencia, y de ocupar los espacios públicos y deportivos en condiciones de igualdad.

Durante el mes de abril, la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), llevará a cabo el proceso de selección para definir a los ocho equipos por estado que avanzarán a las etapas estatales.

Para la selección de los equipos que representarán a las entidades se priorizará la representatividad de mujeres indígenas, afrodescendientes, integrantes de la diversidad sexual y grupos prioritarios, tal como lo establecen las bases del torneo.

Las eliminatorias estatales están programadas para llevarse a cabo durante los meses de junio y julio; las regionales se desarrollarán en agosto y septiembre; y la etapa nacional tendrá lugar en octubre y concluirá con la gran final nacional, que se celebrará el 25 de octubre.

Con estas acciones, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, reafirma su compromiso de promover el deporte como una actividad en condiciones de igualdad, y que fomente el bienestar para todas las mexicanas.