Tarjeta Dorada: ¿Qué adultos mayores la pueden tramitar y cuáles son sus beneficios? Con la Tarjeta Dorada, los adultos mayores pueden recibir descuentos adicionales a los ofrecidos por el INAPAM (Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero)

Como parte de la política social del Gobierno de Guerrero, ahora los adultos mayores pueden obtener descuentos exclusivos con la Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar.

A diferencia de la tarjeta INAPAM, la cual ofrece, entre otros beneficios, descuentos en ciertos establecimientos y servicios a los adultos mayores a nivel nacional, la Tarjeta Dorada ofrece descuentos adicionales exclusivamente para los ciudadanos de Guerrero.

Al igual que con la tarjeta INAPAM, las personas que pueden acceder a este beneficio son los adultos mayores de 60 años, con la diferencia de que, con la Tarjeta Dorada, tienes que residir en Guerrero.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Dorada en Guerrero?

Quienes tengan la Tarjeta Dorada, este 2026 pueden acceder a estos beneficios otorgados por el Gobierno de Guerrero:

Descuento de hasta el 35% en tenencia vehicular.

Descuento del 30% en el Registro Público de la Propiedad.

Descuento del 30% en todos los trámites de Registro Civil.

Acceso gratis al Zoológico Zoochilpan .

. Beneficios en trámites notariales y transporte.

y transporte. Descuento del 50% en el pago anual y/o mensual del servicio de agua potable y alcantarillado.

en el pago anual y/o mensual del servicio de Descuento del 50% en el pago anual del predial.

del predial. Descuentos en más de 500 establecimientos comerciales.

comerciales. Otros beneficios en hospedaje, restaurantes, farmacias, servicios y alimentación.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada en 2026

Para recibir los beneficios ofrecidos por el Gobierno de Guerrero a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) con la Tarjeta Dorada, deberás cumplir con estos requisitos y tener a la mano los siguientes documentos:

Edad mínima de 60 años.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Identificación oficial (INE al 200 %).

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Formulario de solicitud.

Autorización para el uso de datos personales.

Además, los documentos de un representante en caso de emergencia:

Identificación oficial (INE)

CURP (actualizada)

Número telefónico

Paso a paso: ¿Dónde y cómo solicitar tu Tarjeta Dorada hoy mismo?

Para obtener tu Tarjeta Dorada, solo tienes que acudir a las oficinas del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) y entregar los documentos antes mencionados.

Este se encuentra ubicado en la calle Francisco I. Madero No. 22, Col. Centro, CP 39000, Chilpancingo de los Bravo, en un horario de atención de lunes a viernes de las 10:00 a las 15:00 horas. Ahí comenzarán tu trámite y te entregarán tu Tarjeta Dorada, con la que tendrás diferentes descuentos.