Aprueban diputados Plan B electoral; se achican presupuestos y cargos en municipios; asestan recorte a ‘burocracia dorada’ en INE y Congresos locales

CDMX — La madrugada de este jueves, Morena obtuvo mayoría calificada con 343 votos en favor de la reforma electoral, que fue apoyada por PT, PVEM y MC tras 17 horas de debate

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves el dictamen a la minuta del Plan B de reforma electoral que reduce los cargos públicos en los gobiernos municipales, menor presupuesto para Congresos locales y el Senado, además de un ajuste a la baja de los sueldos de los consejeros del INE, todo ello derivado a las modificaciones a tres artículos de la Constitución federal y a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque el debate duró 17 horas, ninguna de las reservas presentadas por los legisladores de los seis partidos representados en el San Lázaro fue avalo, por lo que el dictamen de la minuta enviada por el Senado obtuvo 343 votos en favor, 124 en contra y una abstención (de la petista Aracely Cruz), es decir, sin cambios en lo particular.

El pleno camaral aprobó la reducción de la integración de los gobiernos municipales.

“Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal (equilibrio de la representación de mujeres y varones) encabezando las listas electorales o, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.”

En el artículo 116 se establece que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Asimismo, se debe garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

En tanto que en el artículo 134 subraya que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.

“No podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, de acuerdo con las reformas.

El dictamen fue enviado a los Congresos locales, que tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para hacer la armonización legal correspondiente.

También en los transitorios, se indicia que el presupuesto del Senado de la República deberá reducirse de forma progresiva durante los siguientes cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada del 15% en términos reales respecto al presupuesto de 2026, sin afectar los derechos laborales.

En Morena, el debate, con apoyo de sus aliados, se centró en que la iniciativa pone al frente la austeridad republicana y se advirtió que los recursos ahorrados serán destinados a mejorar la calidad de la infraestructura en los municipios.