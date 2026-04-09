Beca Rita Cetina, apoyo para uniformes y útiles: ¿Qué sigue después del registro? (X: Julio León)

La Beca Rita Cetina es un apoyo gubernamental que se extiende cada vez más en el país. En este periodo de apertura, se registraron más de 7 millones de familias exitosamente, por lo que el padrón de beneficiarios aumenta.

Si eres tutor, y te preguntas: Después del registro a la Beca Rita Cetina,, ¿qué sigue? Aquí te decimos qué pasará en el proceso después de que hayas realizado el registro para tus tutorados en la Beca Rita Cetina 2026.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué sigue después del registro?

De acuerdo con Becas para el Bienestar Benito Juárez, tras el registro de los solicitantes, al apoyo para uniformes y útiles escolares, la dependencia se encarga de la verificación de los datos de cada niña y niño, para corroborar en coordinación con Renapo la documentación enviada.

En este paso se valida que las CURP de los solicitantes sean correctas y, además, se revisa que la inscripción de cada aspirante esté debidamente registrada. Dicha validación se realiza con el sector educativo.

Se crearán las Tarjetas del Bienestar para realizar el depósito a cada beneficiario de la Beca Rita Cetina.

El apoyo de la Beca Rita Cetina se deposita de manera bimestral a través de las Tarjetas del Bienestar. El monto estimado del apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, con adicionales en caso de más estudiantes, y está dirigido a estudiantes de educación básica.

Por este motivo, el siguiente paso es crear el padrón de personas beneficiarias para, posteriormente, abrir las cuentas de los nuevos solicitantes en el Banco del Bienestar y activar las Tarjetas del Bienestar para cada uno de ellos y ellas.

Con este proceso se concluye el registro y solo quedará esperar el anuncio oficial del depósito para los más de 7 millones de nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026.