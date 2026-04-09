Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: quiénes deben registrarse en abril y cómo funciona el calendario por apellido

La Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 ya entró en una de sus etapas más importantes: el registro masivo en todo el país. Este proceso forma parte del nuevo modelo de atención médica que busca integrar servicios como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola plataforma accesible para todos.
Durante abril, el trámite se realiza bajo un esquema organizado para evitar filas interminables: el registro se asigna según la letra inicial del primer apellido y, en algunos casos, también por grupos de edad.
Esto significa que no todos deben acudir al mismo tiempo, sino únicamente en las fechas que les corresponden.
¿Quiénes deben registrarse en abril 2026?
En este mes continúa el proceso que comenzó en marzo, por lo que deben acudir:
Personas cuyo apellido entra en el calendario asignado
El registro sigue un orden alfabético, similar al de otros programas sociales. Es decir, cada día o periodo corresponde a ciertas letras del apellido paterno.
Ciudadanos que aún no han realizado el trámite
Si no acudiste en marzo, abril es una nueva oportunidad para integrarte al padrón nacional de salud.
Personas sin seguridad social o con servicios fragmentados
Este programa está diseñado especialmente para quienes no tienen cobertura médica estable, aunque cualquier mexicano puede tramitar la credencial.
¿Cómo funciona el calendario por apellido?
El calendario opera de la siguiente manera:
- Se asignan días específicos según la letra inicial del primer apellido
- El registro se realiza en módulos de atención distribuidos en todo el país
- El horario general es de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas
Además, el proceso se mantendrá activo durante gran parte de 2026, avanzando por bloques alfabéticos hasta cubrir a toda la población.
Requisitos para tramitar la credencial de salud
Para registrarte necesitas presentar documentos básicos:
Documentación general
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
En caso de menores
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación del tutor
Durante el trámite también se realiza la toma de fotografía y datos biométricos, lo que permitirá generar una credencial física y una versión digital.
¿Para qué sirve la nueva credencial de salud?
La credencial universal de salud no es solo un plástico más, es la llave para:
- Acceder a servicios médicos en distintas instituciones públicas
- Consultar expedientes clínicos digitales
- Gestionar citas, recetas y seguimiento de tratamientos
- Recibir atención sin importar la afiliación previa
Todo esto forma parte de la estrategia para construir un sistema de salud unificado en México.
Lo que debes saber antes de acudir al registro
Antes de lanzarte al módulo más cercano, toma en cuenta:
- Verifica qué día te corresponde según tu apellido
- Lleva todos tus documentos en original y copia
- Considera que la credencial física puede tardar hasta seis semanas en entregarse
- Podrás acceder a una versión digital en cuanto completes el registro