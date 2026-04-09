Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: quiénes deben registrarse en abril y cómo funciona el calendario por apellido

La Credencial del Servicio Universal de Salud 2026 ya entró en una de sus etapas más importantes: el registro masivo en todo el país. Este proceso forma parte del nuevo modelo de atención médica que busca integrar servicios como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola plataforma accesible para todos.

Durante abril, el trámite se realiza bajo un esquema organizado para evitar filas interminables: el registro se asigna según la letra inicial del primer apellido y, en algunos casos, también por grupos de edad.

Esto significa que no todos deben acudir al mismo tiempo, sino únicamente en las fechas que les corresponden.

¿Quiénes deben registrarse en abril 2026?

En este mes continúa el proceso que comenzó en marzo, por lo que deben acudir:

Personas cuyo apellido entra en el calendario asignado

El registro sigue un orden alfabético, similar al de otros programas sociales. Es decir, cada día o periodo corresponde a ciertas letras del apellido paterno.

Ciudadanos que aún no han realizado el trámite

Si no acudiste en marzo, abril es una nueva oportunidad para integrarte al padrón nacional de salud.

Personas sin seguridad social o con servicios fragmentados

Este programa está diseñado especialmente para quienes no tienen cobertura médica estable, aunque cualquier mexicano puede tramitar la credencial.

¿Cómo funciona el calendario por apellido?

El calendario opera de la siguiente manera:

Se asignan días específicos según la letra inicial del primer apellido

El registro se realiza en módulos de atención distribuidos en todo el país

El horario general es de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas

Además, el proceso se mantendrá activo durante gran parte de 2026, avanzando por bloques alfabéticos hasta cubrir a toda la población.

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: quiénes deben registrarse en abril y cómo funciona el calendario por apellido

Requisitos para tramitar la credencial de salud

Para registrarte necesitas presentar documentos básicos:

Documentación general

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

En caso de menores

Acta de nacimiento

CURP

Identificación del tutor

Durante el trámite también se realiza la toma de fotografía y datos biométricos, lo que permitirá generar una credencial física y una versión digital.

¿Para qué sirve la nueva credencial de salud?

La credencial universal de salud no es solo un plástico más, es la llave para:

Acceder a servicios médicos en distintas instituciones públicas

Consultar expedientes clínicos digitales

Gestionar citas, recetas y seguimiento de tratamientos

Recibir atención sin importar la afiliación previa

Todo esto forma parte de la estrategia para construir un sistema de salud unificado en México.

Lo que debes saber antes de acudir al registro

Antes de lanzarte al módulo más cercano, toma en cuenta: